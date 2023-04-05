Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 6-8 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 6-8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Астана

6 апреля – малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +18+20°С.

7 апреля – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

8 апреля – переменная облачность, ночью – снег, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

Алматы

6 апреля – переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

7 апреля – переменная облачность, днем – дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

8 апреля – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

Шымкент

6 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

7 апреля – облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

8 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается резкое похолодание, а на юге – сильные дожди.