Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 6-8 апреля

Погода Алматы, Астана, Шымкент Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 6-8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Астана

6 апреля – малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +18+20°С.

7 апреля – переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

8 апреля – переменная облачность, ночью – снег, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

Алматы

6 апреля – переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

7 апреля – переменная облачность, днем – дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +16+18°С.

8 апреля – переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

Шымкент

6 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

7 апреля – облачно, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

8 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается резкое похолодание, а на юге – сильные дожди.

Читайте также

Переименуют ли Петропавловск в Кызылжар – мнения депутатов

В центре Алматы снесли летнюю террасу кафе

Николай Ежелев
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Арестован
Дональд Трамп арестован
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления