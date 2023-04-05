В Казахстане планируют законодательно урегулировать сферу интернет-рекламы и онлайн-платформ

Министерство информации разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах", сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, более 90% казахстанцев в возрасте 6-74 лет являются пользователями Интернета. Однако, по мнению разработчиков документа, в Казахстане должным образом не сформирована законодательная основа для функционирования онлайн-платформ: отсутствует актуальный понятийный аппарат, имеется ряд "серых мест" в части взаимодействия пользователей как между собой, так и с администрацией онлайн-платформ.

Все это ставит в неравные условия профессиональных журналистов и СМИ, которые работают в четко очерченном правовом поле и при этом вынуждены конкурировать за аудиторию не только между собой, но и с субъектами онлайн-платформ.

Серьезной проблемой является незащищенность общества, особенно детей, от рекламы непроверенных товаров, услуг и мошеннических схем.

Не менее важным остается вопрос интерфейса онлайн-платформ, в котором отсутствует возможность использования платформ на государственном языке, а также системы перевода текстового контента для удобства и полного понимания казахоязычной аудитории социальных сетей.

Казахстану нужен новый Закон, направленный на установление законодательных основ об интернет-рекламе и онлайн-платформах.

Какие проблемные вопросы должен решить новый закон

1. Разрыв между динамикой развития онлайн-платформ и онлайн-рекламы с законодательной базой.

В результате появился большой объем "серых" зон:

систематическое удаление публикаций и аккаунтов пользователей без детального разъяснения причин;

слабая эффективность в борьбе с нарушениямправ граждан РК и распростанением онлайн-преступности.

К примеру, по результатам мониторинга, проведенного РГП "Центр анализа и информации" Министерства информации и общественного развития РК, за 2022 год выявлены следующие факты нарушений законодательства РК:

неправомерное распространение персональных данных граждан – 100;

распространение информации, пропагандирующей суицид – 88;

распространение информации, оскорбляющей честь и достоинство другого лица – 147;

распространение персональных или биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего – 21.

В сравнении со статистикой 2021 года наметился значительный рост правонарушений в данной сфере.

2. Отсутствие эффективных правовых механизмов, гарантирующих соблюдение прав всех субъектов ведущих предпринимательскую деятельность на онлайн-платформах

Так, в рамках конференции Astana Finance days было отмечено теневой, что оборот по инфобизнесу в Казахстане за 2021 год составил 10-15 млрд. тенге.

3. Отсутствие правовых контуров по ведению интернет-рекламы

К примеру, с начала 2022 года зарегистрировано 17,5 тысяч преступлений, связанных с мошенничеством, а самым распространенным способом обмана по-прежнему остается онлайн-торговля.

Каким образом новый закон поможет решению проблем

1. Будет актуализирован понятийный аппарат, а также законодательно закреплена деятельность онлайн-платформ

Это заложит качественно новый правовой фундамент для его дальнейшего совершенствования с учетом технологических и методических усовершенствований информационной среды. Будут улучшены существующие алгоритмы и внедрены дополнительные механизмы для повышения эффективности взаимодействия пользователей с руководством онлайн-платформ.

В частности, онлайн-платформы будут обязаны обеспечить пользователей-граждан РК действенными механизмами обратной связи. А в случае удаления публикаций или ограничения доступа к аккаунту - предоставлять мотивированный и обоснованный ответ.

2. Развитие интерфейса онлайн-платформ, действующих на территории РК, на государственном языке Республики Казахстан

Будут внедрены и усовершенствованы системы автоматического перевода текстового контента. В результате казахстанская аудитория будет обеспечена доступным и понятным интерфейсом на казахском языке, что, в свою очередь, является вкладом в деятельность по поддержке и развитию государственного языка.

3. Законодательная регламентация распространения интернет-рекламы на онлайн-платформах

В понятийном аппарате будут обозначены актуальные понятия, связанные с рекламой на онлайн-платформах. Помимо этого будут закреплены обязательства по маркировке рекламы при продвижении товаров и услуг.

Тем самым будет обеспечена защита прав и интересов пользователей онлайн-платформ, в том числе предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на онлайн-платформах, посредством четкого разграничения ответственности при наступлении случаев, повлекших за собой вред физическому и ментальному здоровью при использовании товаров и услуг. В случае маркировки рекламируемых товаров и услуг, не запрещенных законодательством РК, с пользователя, разместившего данный материал снимается ответственность за возможные негативные последствия.

4. Консолидация новых и существующих норм по онлайн-платформам в рамках одного закона

Ряд положений относительно правового регулирования информации в интернете на текущий момент содержится в различных, обобщенных и разрозненных, нормативно-правовых актах. В частности, планируется перенесение норм, закрепленных в законе «Об информатизации» с целью формирования единого правового базиса для онлайн среды. Это позволит исключить дальнейшую бюрократизацию и излишнюю законодательную регламентацию.

Ожидаемые результаты

Формирование безопасной онлайн-сферы для реализации права граждан получать и распространять информацию;

Эффективная обратная связь между онлайн-платформами и пользователями являющихся гражданами РК;

Легализация интернет-рекламы в Казахстане;

Повышение прозрачности экономической деятельности на онлайн-платформах;

Развитие интерфейса на государственном языке;

Поддержка производителей отечественного контента

Консультативный документ регуляторной политики размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 26 апреля 2023г.