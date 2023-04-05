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Элитный вуз США впервые пригласил школьника из Казахстана на обучение

Казахстанский школьник получил приглашение из элитного вуза США Фото: unsplash
Казахстанский школьник Санжар Хамитов – выпускник 2023 года Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Актобе – получил приглашение на обучение в Bowdoin College (США) по специальности "Наука о земле", сообщает Zakon.kz.

Санжар Хамитов по результатам экзамена SAT Reasoning набрал 1520 баллов, средний балл IELTS – 8,5 из 9. В стране и мире он известен как победитель престижных международных олимпиад, в прошлом году занял абсолютное первое место и завоевал "золото" на IGeO".

Выпускник актюбинского НИШ изучал географию, экологию и политику на университетском уровне, что повысило его шансы на поступление в вуз мечты.

"Я подавался в этот университет, потому как, во-первых, это один из лучших вузов в мире по наукам об окружающей среде. Большинство программ посвящены науке о земле. Во-вторых, студентов отправляют в качестве улучшения навыков исследовательской деятельности и обмена опытом в Гренландию и Исландию. Еще Bowdoin входит в число университетов, которые не рассматривают финансовое положение абитуриента, важны только знания. Я пока единственный казахстанец, поступивший в этот колледж".Санжар Хамитов

Bowdoin College предоставляет Санжару Хамитову финансирование в размере 80 тыс. долларов в год, что покрывает стоимость обучения, проживания, питания и медицинской страховки.

Bowdoin College – это частный, элитный, гуманитарный колледж, основанный для общего блага людей. В историческом кампусе, расположенном в Брансуике (штат Мэн) учатся более 1800 студентов со всего мира. Колледж присуждает своим выпускникам степень бакалавра искусств. В колледже обучаются 1805 студентов под руководством 189 штатных преподавателей, из которых 99% имеют высшую академическую степень в своей области.

Элитный вуз США впервые пригласил школьника из Казахстана на обучение

Фото: bowdoin.edu

Выпускники Bowdoin College работают в Google, Apple, клинике Майо, Бостонской детской больнице и на Капитолийском холме. Они являются активистами, педагогами, писателями и астрономами.

Ранее сообщалось, что сразу девять университетов из трех стран – Канады, Катара и США – пригласили школьницу из Павлодара Амиру Артыкбаеву на обучение. Вузы готовы предоставить казахстанке полную финансовую помощь.

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