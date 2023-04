Американские производители оружия объединились для создания самолета "Судного дня"

Northrop Grumman, Lockheed Martin's Skunk Works и Raytheon Intelligence and Space объединились для участия в тендере на создание следующего командно-контрольного самолета ВМС, который будет использоваться в случае начала ядерной войны, сообщает Zakon.kz.

Самолеты "E-XX" заменят 16 самолетов "E-6B Mercury". Эти самолеты позволяют президенту США, министру обороны и другим высокопоставленным лидерам поддерживать связь и управлять такими силами, как подводные лодки с ядерным вооружением, сообщает Defence News.

В ВМС США ранее заявили, что авиафлот "E-6B" стареет и должен быть модернизирован.



Джейн Бишоп, вице-президент и генеральный менеджер Northrop по глобальному наблюдению, сказала, что команда, работающая над проектом "E-XX", обладает знаниями и опытом в области интеграции систем вооружения и управления боевыми действиями, а также включает компании Crescent Systems Inc. и Long Wave Inc.

Raytheon предоставит интегрированные системы связи для "E-XX", а также поддержит текущую программу TACAMO (Take Charge and Move Out – система защищенных каналов связи США).

Остается неясным, какие еще компании могут участвовать в конкурсе на программу "E-XX".

ВМС решили использовать самолет Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules в качестве платформы для самолета TACAMO, сказал Генри Сир, директор Northrop Grumman. Удлиненный C-130 подходит для этих задач и будет летать лучше, чем E-6.

ВМС хотят, чтобы на "E-XX" использовалась радиосистема очень низкой частоты компании Collins Aerospace. Бюджетный запрос предусматривает выделение 213,7 млн долларов на модернизацию TACAMO, что позволит оплатить создание трех испытательных самолетов.

Генри Сир сказал, что ВМС, скорее всего, закупят еще девять самолетов в общей сложности и планируют заключить контракт на "E-XX" в первом квартале 2025 финансового года.

Представители компании Northrop ожидают, что ВМС опубликуют свои требования к самолету в ближайшие месяцы.

ВМС хотят быстрого перехода, поэтому "E-XX", скорее всего, не принесет с собой существенно новых технологий, за исключением более совершенных радиостанций и вычислительных систем. Цель, по словам Генри Сира, состоит в том, чтобы взять уже существующие технологии и как можно скорее внедрить их в новую раму самолета.