Куча песка спасла продавцов стройматериалов от неуправляемого автомобиля в Алматы
Водитель Toyota двигался по проспекту Рыскулова и совершал левый разворот на пересечении с улицей Герцена. По этой улице на скорости ехал автомобиль Skoda. Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, в результате произошло столкновение.
Фото: Zakon.kz
Toyota развернуло, а Skoda от сильного удара отбросило с дороги. Автомобиль врезался в кучу песка на обочине.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что этот песок не дал автомобилю Skoda совершить наезд на пешеходов на тротуаре и продавцов строительных материалов.
Фото: Zakon.kz
Водителя Skoda госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Жетысуской области.