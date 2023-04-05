Куча песка спасла продавцов стройматериалов от неуправляемого автомобиля в Алматы

5 апреля в Алматы произошло ДТП с участием Toyota Prado и Skoda Superb, сообщает Zakon.kz.

Водитель Toyota двигался по проспекту Рыскулова и совершал левый разворот на пересечении с улицей Герцена. По этой улице на скорости ехал автомобиль Skoda. Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, в результате произошло столкновение.

Фото: Zakon.kz

Toyota развернуло, а Skoda от сильного удара отбросило с дороги. Автомобиль врезался в кучу песка на обочине.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что этот песок не дал автомобилю Skoda совершить наезд на пешеходов на тротуаре и продавцов строительных материалов.

Фото: Zakon.kz

Водителя Skoda госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Жетысуской области.