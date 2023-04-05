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Куча песка спасла продавцов стройматериалов от неуправляемого автомобиля в Алматы

Алматы произошло ДТП с участием Toyota Prado и Skoda Superb Фото: Zakon.kz
5 апреля в Алматы произошло ДТП с участием Toyota Prado и Skoda Superb, сообщает Zakon.kz.

Водитель Toyota двигался по проспекту Рыскулова и совершал левый разворот на пересечении с улицей Герцена. По этой улице на скорости ехал автомобиль Skoda. Водитель Toyota не убедился в безопасности маневра, в результате произошло столкновение.

ДТП, Алматы, улица Рыскулова

Фото: Zakon.kz

Toyota развернуло, а Skoda от сильного удара отбросило с дороги. Автомобиль врезался в кучу песка на обочине.

ДТП, Алматы, улицы Рыскулова

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что этот песок не дал автомобилю Skoda совершить наезд на пешеходов на тротуаре и продавцов строительных материалов.

ДТП, Алматы, улица Рыскулова

Фото: Zakon.kz

Водителя Skoda госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции.

ДТП, Алматы, улица Рыскулова

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Жетысуской области.

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