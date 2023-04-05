Эль-Класико возвращается: чего ожидать от исторического противостояния

Текущая неделя порадует болельщиков Кубком Испании, в рамках которого состоится одно из крупнейших противостояний в испанском футболе. Мадридский "Реал" встретится с "Барселоной" в очередном матче "Эль-Класико" на "Камп Ноу" в ночь со среды на четверг.

Сейчас "Реал Мадрид" находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Совсем недавно "сливочные" разгромили "Реал Вальядолид" со счетом 6:0, а обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема оформил великолепный хет-трик.

"Барселона" на данный момент находится на вершине турнирной таблицы и при Хави добилась впечатляющих результатов в испанском чемпионате. В минувшие выходные каталонская команда обыграла "Эльче" со счетом 4:0 и, безусловно, будет подходить к предстоящему матчу в наилучшей кондиции.

"Барса" выиграла пять из последних шести матчей против мадридского "Реала" во всех турнирах. Причем единственное поражение за этот период им было нанесено с разницей 3:1 в Ла Лиге в прошлом году.

Если говорить о лидерах команд, то Роберт Левандовски в настоящее время является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 17-ю голами в 27 матчах чемпионата, а Карим Бензема занимает второе место с 14-ю голами в активе.

В грядущем матче у обеих команд есть потери в "обойме" составов. Хави останется без Педри, Усмана Дембеле, Френки де Йонга и Андреаса Кристенсена, однако Рафинья настроен, наконец, вернуться в строй.

Тем не менее бразилец вряд ли вытеснит Фати или Торреса, поскольку этот дуэт внес весомый вклад в победу над "Эльче".

Тем временем Анчелотти останется без Ферлана Менди, который выбыл на шесть недель из-за травмы голени, несмотря на то что совсем недавно вернулся после двухмесячного перерыва из-за проблемы с бедром.

Уже четырежды сходясь в противостоянии в этом сезоне, и Хави, и Анчелотти достаточно хорошо знакомы с планом и стилем игры друг друга.

"Барса" превратила "Камп Ноу" в крепость, но "Бавария" показала, что она не совсем неприступна. Поэтому болельщики могут быть уверенными, что грядущий матч будет очень ярким по накалу страстей.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Барселона" – 2.37, Ничья – 3.55, "Реал Мадрид" – 3.00