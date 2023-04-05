Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мужа бывшей главы правительства Шотландии Николы Стерджен арестовали

Муж Николы Стерджесс Фото: wikimedia
Мужа бывшего первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен арестовалм в связи с расследованием финансирования партии, сообщает Zakon.kz.

Муж бывшего первого министра Шотландии (главы правительства) и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен Питер Мурелл задержан в рамках финансового расследования, сообщает New Zealand Herald.

В заявлении полиции сообщается, что Мурелл был задержан "по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии.

До середины марта Мурелл занимал пост исполнительного секретаря партии и ушел со своей должности на фоне скандала с информацией о ее численности.

Сама Стерджен объявила об отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП в феврале.

Читайте также

Американские производители оружия объединились для создания самолета "Судного дня"

Создатель популярной настольной игры "Колонизаторы" умер в возрасте 70 лет

Johnson & Johnson согласилась выплатить пострадавшим почти 9 млрд долларов из-за скандала с тальком

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Арестован
Дональд Трамп арестован
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления