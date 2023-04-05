Мужа бывшей главы правительства Шотландии Николы Стерджен арестовали
Фото: wikimedia
Мужа бывшего первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен арестовалм в связи с расследованием финансирования партии, сообщает Zakon.kz.
Муж бывшего первого министра Шотландии (главы правительства) и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен Питер Мурелл задержан в рамках финансового расследования, сообщает New Zealand Herald.
В заявлении полиции сообщается, что Мурелл был задержан "по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии.
До середины марта Мурелл занимал пост исполнительного секретаря партии и ушел со своей должности на фоне скандала с информацией о ее численности.
Сама Стерджен объявила об отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП в феврале.
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