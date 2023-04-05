Мужа бывшей главы правительства Шотландии Николы Стерджен арестовали

Мужа бывшего первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен арестовалм в связи с расследованием финансирования партии, сообщает Zakon.kz.

Муж бывшего первого министра Шотландии (главы правительства) и экс-лидера Шотландской национальной партии Николы Стерджен Питер Мурелл задержан в рамках финансового расследования, сообщает New Zealand Herald.

В заявлении полиции сообщается, что Мурелл был задержан "по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии.



До середины марта Мурелл занимал пост исполнительного секретаря партии и ушел со своей должности на фоне скандала с информацией о ее численности.

Сама Стерджен объявила об отставке с поста первого министра Шотландии и лидера ШНП в феврале.