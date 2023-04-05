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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается сильный дождь 6 апреля

Погода на завтра Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на юге с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, в горных районах – сильные дожди с грозами.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах Алматинской области, на севере, в центре и в горных районах Жетысуской области сохраняются заморозки -2-4°.

В Астане – малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +18+20°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С.

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Николай Ежелев
Казгидромет Погода Казахстан
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