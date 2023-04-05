В Алматы девушка на мопеде врезалась в пикап
Фото: Zakon.kz
Авария произошла на парковке Центрального стадиона Алматы, сообщает Zakon.kz.
17-летняя девушка взяла напрокат мопед.
Фото: Zakon.kz
Предполагается, что по неопытности она на полном ходу не справилась с управлением и врезалась в припаркованный пикап Mitsubishi L200.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что пикап сдвинулся с места.
Фото: Zakon.kz
Девушка после столкновения с ним вылетела с мопеда.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП она получила тяжелые травмы.
Фото: Zakon.kz
Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала девушку в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.
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