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В Алматы девушка на мопеде врезалась в пикап

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла на парковке Центрального стадиона Алматы, сообщает Zakon.kz.

17-летняя девушка взяла напрокат мопед.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что по неопытности она на полном ходу не справилась с управлением и врезалась в припаркованный пикап Mitsubishi L200.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что пикап сдвинулся с места.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Девушка после столкновения с ним вылетела с мопеда.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП она получила тяжелые травмы.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала девушку в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

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