В Алматы девушка на мопеде врезалась в пикап

Авария произошла на парковке Центрального стадиона Алматы, сообщает Zakon.kz.

17-летняя девушка взяла напрокат мопед.

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что по неопытности она на полном ходу не справилась с управлением и врезалась в припаркованный пикап Mitsubishi L200.



Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что пикап сдвинулся с места.

Фото: Zakon.kz

Девушка после столкновения с ним вылетела с мопеда.





Фото: Zakon.kz

В результате ДТП она получила тяжелые травмы.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала девушку в тяжелом состоянии в ближайшую больницу.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП.

