В Петропавловске прохожий нашел на пустыре гранату

Фото: polisia.kz

5 апреля в дежурную часть первого ОП УП города Петропавловска поступило сообщение, что на одном из пустырей по улице Володарского лежит предмет, похожий на гранату, сообщает Zakon.kz.

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