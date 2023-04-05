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В Петропавловске прохожий нашел на пустыре гранату

находка Фото: polisia.kz
5 апреля в дежурную часть первого ОП УП города Петропавловска поступило сообщение, что на одном из пустырей по улице Володарского лежит предмет, похожий на гранату, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП СКО, данный факт внесен в книгу учета информации первого ОП УП города.

"На место выехали специальные службы. Саперами Департамента полиции установлено, что данный предмет является учебной гранатой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

Проводится проверка.

В конце февраля полиция задержала управляющего караоке-клуба, который имел при себе оружие. 29-летнего мужчину задержали при оперативном мероприятии.

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Елена Беляева
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