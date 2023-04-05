В Петропавловске прохожий нашел на пустыре гранату
Фото: polisia.kz
5 апреля в дежурную часть первого ОП УП города Петропавловска поступило сообщение, что на одном из пустырей по улице Володарского лежит предмет, похожий на гранату, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП СКО, данный факт внесен в книгу учета информации первого ОП УП города.
"На место выехали специальные службы. Саперами Департамента полиции установлено, что данный предмет является учебной гранатой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал.
Проводится проверка.
В конце февраля полиция задержала управляющего караоке-клуба, который имел при себе оружие. 29-летнего мужчину задержали при оперативном мероприятии.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ