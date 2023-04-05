В Алматы диспетчеры станции скорой помощи возмущены сокращением штата

В начале апреля на станции скорой помощи Алматы провели оптимизацию кадров. По словам сотрудников, им приходится работать полные сутки без напарника, сообщает Zakon.kz.

Диспетчеры жалуются, что не могут даже пообедать. От нагрузки у некоторых стало подниматься давление и упал уровень сахара в крови.

"В такой нагрузке работать одной невозможно. Я не смогла поесть, потому что я сказала диспетчеру центральному, что я выключусь, выйду из программы, есть такое у нас положение. Но она мне говорит: заправочный кабинет не может вам помочь? Почему он за кого-то должен делать чужую работу? Я выпила воды и у меня все закружилось. Померила сахар, у меня 4. Я целый день не ела", – рассказала телеканалу "Астана" диспетчер подстанции №2 города Алматы Эльвира Бадалбаева.

В такой же ситуации оказались диспетчеры на всех 12 подстанциях скорой помощи города. Диспетчерский штат уменьшился на 40 человек. Их работа легла на плечи сохранивших свои рабочие места, говорят алматинцы.

"Каждый день с меня требовали эту работу. То есть, все карточки чтобы были отписаны, вся документация чтобы была в полном объеме, чтобы я утром отчитывалась в полном объеме. Мы когда пришли к главному врачу поговорить, мы же имеем право, они с ходу встретили нас ужасно. Нам говорят: а зачем вы эту работу делали?" Диспетчер подстанции №11 города Алматы Жанна Нусипжанова

Руководство службы скорой помощи говорит, оптимизация – вынужденная мера в рамках цифровизации документов. Держать большой штат нет необходимости. Но диспетчеров работать сутками никто не заставляет, мол, это желание самих работников, уверяет замдиректора службы Андрей Ложкин.

"Согласно коллективному договору, сотрудникам разрешается работать 24 часа в сутки. Также сотрудник имеет право дробить эти сутки на 12 часов, на 14, также он может выйти на работу сегодня в день, завтра – в ночь". Замдиректора службы скорой медицинской помощи города Алматы Андрей Ложкин

Деление своей рабочей смены на части никак не отразится на заработной плате, уверяет руководство скорой помощи. И подчеркивает, после сокращения штатных единиц никто из работников на улице не остался – их перевели на другие должности.

Отметим, что в феврале Минздрав внес изменения в работу службы скорой помощи.