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Как не оттолкнуть ребенка в период его первой влюбленности

влюбленность Фото: pixabay
Детский психолог Екатерина Маденко дал совет, как во время первой влюбленности ребенка не оттолкнуть его, а сблизится с ним, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что важно в этот период отказаться от критики.

"Ребенку нужно то, что позволит трансформировать и развить первый опыт влюбленности – это ваша поддержка. Не критикуйте эти сильные чувства, даже если сын или дочь ведет себя "как-то не так", на ваш взгляд. Просто позвольте выражать чувства и попросите поделиться переживаниями, также поделитесь своим первым опытом – это и есть поддержка", – рассказала "Газете.Ru" специалист.

По ее словам, многим родителям иногда непросто наблюдать за переживаниями подростка, которые сопровождаются разговорами до полуночи, страданиями и закрытой дверью, поэтому многим взрослым хочется вмешаться и защитить. Однако Маденко не советует помогать сыну или дочери насильно.

"Часть жизни подростка, связанная с любовью, – интимна и закрыта. И это нормально, что доступ туда родителям ограничен – примите это. Неизменно остается одно – ваша поддержка, когда (и если) ребенок попросит о ней. Или хотя бы обойдитесь тактичным вопросом: "Чем я могу тебе помочь, милый(ая)?" Это все, а дальше ждите. Переключайтесь на себя и свои интересы". Екатерина Маденко

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