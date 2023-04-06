В российском цирке подросток-гимнаст упал с высоты трех метров
Фото: pixabay
5 апреля в цирковой студии "Арена" в городе Заречный Свердловской области 15-летний гимнаст упал с высоты трех метров из-под купола цирка, сообщает Zakon.kz.
Известно, что парню диагностировали ушиб головного мозга и перелом височной кости.
"Врачами территориального центра медицины катастроф совместно со специалистами медико-санаторной части № 32 Федерального медико-биологического агентства России (Заречный) удалось стабилизировать состояние ребенка", – цитируют "Известия" Минздрав.
Как уточняется, гимнаст был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами.
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