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В российском цирке подросток-гимнаст упал с высоты трех метров

купол Фото: pixabay
5 апреля в цирковой студии "Арена" в городе Заречный Свердловской области 15-летний гимнаст упал с высоты трех метров из-под купола цирка, сообщает Zakon.kz.

Известно, что парню диагностировали ушиб головного мозга и перелом височной кости.

"Врачами территориального центра медицины катастроф совместно со специалистами медико-санаторной части № 32 Федерального медико-биологического агентства России (Заречный) удалось стабилизировать состояние ребенка", – цитируют "Известия" Минздрав.

Как уточняется, гимнаст был госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга.


Ранее сообщалось, что в зоопарке Шымкента ребенок разбил стекло вольера с обезьянами.

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Елена Беляева
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