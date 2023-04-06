В российском цирке подросток-гимнаст упал с высоты трех метров

Фото: pixabay

5 апреля в цирковой студии "Арена" в городе Заречный Свердловской области 15-летний гимнаст упал с высоты трех метров из-под купола цирка, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: