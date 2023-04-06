В Уральске городские власти закупили скамейки по 333 тысячи тенге

Уральская общественность негодует: зачем в ЖКХ закупили дорогущие лавочки, а именно 15 штук на 5 млн.тенге, сообщает Zakon.kz

Корреспонденты Первого канала "Евразия" уточняют, что это обычные деревянные скамейки по 333 тысячи тенге за каждую. Причем процедура закупа произошла в обход конкурса госзакупок.

Активисты утверждают, что новые лавочки неудобные и неустойчивые. А в отделе ЖКХ поясняют, что приобрести скамейки нужно было как можно скорее. А купили без тендера, так как продукция запатентована. И в таком случае проводить конкурс госзакупок не требуется, пояснили чиновники.

"Компания, которая предоставила скамейки, имеет авторское право на данный дизайн. Для архитектурного облика города было принято решение, что будем ставить такие скамейки, и в кратчайшие сроки установили их на центральных аллеях города". руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Халелов

Общественники отправили претензию акиму города.



