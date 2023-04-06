Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске городские власти закупили скамейки по 333 тысячи тенге

В Уральске городские власти закупили скамейки за 333 тысячи тенге Фото: pixabay
Уральская общественность негодует: зачем в ЖКХ закупили дорогущие лавочки, а именно 15 штук на 5 млн.тенге, сообщает Zakon.kz

Корреспонденты Первого канала "Евразия" уточняют, что это обычные деревянные скамейки по 333 тысячи тенге за каждую. Причем процедура закупа произошла в обход конкурса госзакупок. 

Активисты утверждают, что новые лавочки неудобные и неустойчивые. А в отделе ЖКХ поясняют, что приобрести скамейки нужно было как можно скорее. А купили без тендера, так как продукция запатентована. И в таком случае проводить конкурс госзакупок не требуется, пояснили чиновники.

"Компания, которая предоставила скамейки, имеет авторское право на данный дизайн. Для архитектурного облика города было принято решение, что будем ставить такие скамейки, и в кратчайшие сроки установили их на центральных аллеях города". руководитель городского отдела ЖКХ Азамат Халелов

Общественники отправили претензию акиму города.


Читайте также

Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу

НЛО или необычное атмосферное явление успели заметить в ночном небе над Италией

Елена Вебер
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Казахстан школы учителя квалификация депутат критика
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Арестован
Дональд Трамп арестован
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления