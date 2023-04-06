Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу

Сейсмологи зафиксировали землетрясение. Глава Минэнерго озвучил причины роста стоимости комуслуг и топлива. Стали известны подробности нападения на больницу в Алматинской области. Казахстан подал иск к партнерам по месторождениям. Эти и другие новости – в подборке Zakon.kz.

Кашаган и Карачаганак



Иски в международный арбитраж против компаний, которые эксплуатируют два крупных нефтяных месторождения в стране – Кашаган и Карачаганак – подало правительство РК.

По мнению правительства, партнеры по проектам не должны были вычитать расходы в размере $13 млрд по Кашагану и $3,5 млрд по Карачаганаку. Если государство добьется успеха, оно будет получать бóльшую долю доходов от месторождений в соответствии с условиями соглашений о разделе продукции, отмечает агентство. Разбирательство будет проходить в Женеве и Стокгольме, арбитры со стороны правительства уже выбраны. В иске речь идет о событиях с 2010 по 2018 год для Кашагана и с 2010 по 2019 год для Карачаганака. Правительство считает, что компании нарушили тендерные процедуры на обоих проектах и не выполнили в полном объеме работы подрядчиков на Кашагане.

Землетрясение

Казахстанские сейсмологи сейчас предельно внимательно проводят мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения и т.д. в свете печальных последствий постоянных подземных толчков в Турции, Сирии и в других уголках мира. И они оперативно сообщили накануне вечером о землетрясении, которое произошло на территории Кыргызстана в 74 км на юг от Алматы в 21:14 по времени Астаны. До нас дошли отголоски. В ущелье Алма-арасан толчки ощущались как 2 балла. И тут же следом ДЧС города напоминает о правилах поведения при землетрясении и о тревожном чемоданчике.

Рост цен

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в Мажилисе рассказал, на сколько могут повыситься тарифы на коммунальные услуги в стране. По его словам, с учетом того, что тепло убыточное, минимум на 25% тарифы вырастут, а максимум... в зависимости от объема инвестиций, которые также будут регулироваться". По такому же принципу, по словам главы Минэнерго, должны формироваться тарифы на электроэнергию.

Также глава Минэнерго высказался о причинах роста цен на ГСМ. АЗРК в сою очередь обратилось к предпринимателям из-за ограничений по продаже дизтоплива на АЗС.

Нападение на больницу в Алматинской области

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на больницу в селе Шелек.

Как рассказали в ДП региона, 21 марта в 16:00 в УП Енбекшиказахского района из больницы поступило сообщение о доставлении гр. А, 1986 г.р., с телесными повреждениями в хирургическое отделение.

В этот же день в ЕРДР ОП зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

"Следствием установлено, что на окраине села, где проходило празднование Наурыза, между пострадавшим и гр. И., 1988 г.р., произошел словесный конфликт, переросший в драку, где последний, используя предмет, специально приспособленный для причинения вреда здоровью, нанес телесные повреждения гр. А.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "действия четырех мужчин, 1990, 1994, 1996 и 1997 г.р., зафиксированные на видео, имели место 21 марта в медицинском учреждении, где проходил лечение пострадавший".

Вышеуказанные лица и основной фигурант преступления задержаны и находятся под стражей.

А в Актобе мужчине вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе на ж/д станции. Транспортными полицейскими установлен и задержан 33-летний житель Актюбинской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заложенной бомбе в здании пункта обслуживания пассажиров на станции Шубаркудук.

В Семее 26-летний мужчина получил 90 часов общественных работ за убийство кота. Отметим, в Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать Закон РК "Об ответственном обращении с животными".

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