Премьер-министр РК поручил повысить эффективность разработки месторождений

В правительстве РК обсудили вопросы развития горно-металлургического комплекса, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, участниками были рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений и подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

Ранее глава правительства уже поручал проработать проблемные вопросы в ГМК. Речь шла о запуске новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитии железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива.