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Законодательство РК

Премьер-министр РК поручил повысить эффективность разработки месторождений

Премьер-министр поручил повысить эффективность разработки месторождений Фото: primeminister.kz
В правительстве РК обсудили вопросы развития горно-металлургического комплекса, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, участниками были рассмотрены планы по внедрению международных стандартов в геологоразведку, а также меры по повышению эффективности разработки месторождений и привлечению инвестиций в отрасль.

Премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений и подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при реализации новых инициатив и проектов в ГМК.

Ранее глава правительства уже поручал проработать проблемные вопросы в ГМК. Речь шла о запуске новых инвестиционных проектов, разработке перспективных месторождений и развитии железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и топлива. 

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