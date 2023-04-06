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Диетолог назвала завтраки, которые вызывают воспаление

завтрак Фото: pexels
Правильный завтрак важен для самочувствия в течение всего дня. Неправильные продукты со временем грозят привести к хроническому воспалению в организме и серьезным рискам для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Дана Эллис Джонс предостерегла от употребления большого количества сладкого на завтрак. Если начинать день с десерта, сладкого чая или кофе, это грозит увеличением веса и воспалительными процессами в организме.

"Наименее полезный вид углеводов – это ультраобработанные углеводы, которые часто содержатся в готовых сладких хлопьях, печеньях, бисквитах, энергетических батончиках и выпечке", – рассказала диетолог Джонс.

Эти виды углеводов не несут никакой питательной ценности, лишены витаминов, минералов, антиоксидантов и противовоспалительных соединений. Грозят скачками инсулина, увеличением риска хронических заболеваний и отложением жира, пишет She Finds

Эксперт порекомендовала заменить привычную вредную еду на овсянку с богатыми клетчаткой фруктами.

Ранее нутрициолог назвала самое полезное масло. 

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