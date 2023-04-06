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Ученые заявили о возможном открытии секрета жизни до 100 и более лет

секрет долголетия Фото: pixabay
Исследователи из Бостонского университета и Медицинского центра Тафтса взялись за изучение вопроса о том, что нужно для того, чтобы продлить свою жизнь, сообщает Zakon.kz.

Исследователи проанализировали образцы ДНК семи столетних людей и изучили их мононуклеарные клетки периферической крови – категорию иммунных клеток, содержащихся в крови.

"Мы собрали и проанализировали самый большой, насколько нам известно, набор данных по одной клетке столетних людей, что позволило нам определить уникальные особенности, которые способствуют выявлению молекулярных факторов и факторов образа жизни, способствующих их долголетию".Старший автор исследования Стефано Монти

Обычно чем старше вы становитесь, тем слабее становится ваша иммунная система в борьбе с инфекциями и болезнями.

Исследование показало, что во всех семи случаях иммунная система была высокофункционирующей, что помогало им бороться и восстанавливаться от многих видов заболеваний. Особый состав иммунных клеток – это то, что помогает им жить так долго.

"Иммунные профили, которые мы наблюдали у столетних людей, подтверждают длительную историю подверженности инфекциям и способность восстанавливаться после них и обеспечивают поддержку гипотезы о том, что столетние люди обогащены защитными факторами, которые повышают их способность восстанавливаться после инфекций".Старший автор исследования Паола Себастиани

Иными словами, сильная иммунная система является секретом долгой жизни.

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