Причину огромной очереди авто на границе с КНР назвали в прокуратуре

6 апреля в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана рассказали о проблемных вопросах грузоперевозчиков на границе с Китаем. Также назвали причину продолжительного ожидания электронной очереди на таможенном посту "Нур Жолы", сообщает Zakon.kz.

С 24 по 31 марта 2023 года представители Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КГД), Пограничной службы КНБ, Министерства индустрии и инфраструктурного развития (далее – МИИР), Антикорупционной службы и НПП "Атамекен" провели встречи с грузоперевозчиками и представителями государственных и уполномоченных органов.

"Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы "E-border", которая позволяла "бронировать" места в очереди путем использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Кроме того, ситуация усугублялась тем, что активизировался "рынок теневых услуг" по перевозке грузов, расценки которых достигали 40 тысяч долларов.

"Из очереди были исключены порядка 2000 автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее использование списка по "E-border" решено прекратить с 16 апреля 2023 года", – добавили в пресс-службе.

"Также на территории пункта пропуска находилось около 80 брошенных большегрузов, водители которых длительное время затягивали выезд в КНР для искусственного удорожания стоимости услуг по перевозке. В целях недопущения подобных фактов подготовлен проект поправок в Технологическую схему, согласно которым впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72-х часов". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Мониторинг ситуации на данном пункте продолжается, добавили в пресс-службе.

14 марта Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем.