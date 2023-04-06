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Обручальные кольца в Казахстане подорожали сразу на 36%

ювелирные украшения, цены Фото: pixabay
Золотые обручальные кольца в cтране подорожали на 35,6% за год. Для сравнения: годом ранее рост цен на кольца составлял 5,7%, следует из данных Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Самое заметное удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: сразу на 71,6%. Следом идут Жетысуская (на 61,7%) и Алматинская (на 60,1%) области.

Практически в 1,5 раза подорожали золотые обручальные кольца в Алматы, Астане, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Меньше всего стоимость таких колец выросла в Актюбинской (на 3,7%), Атырауской (на 6,9%) и Западно-Казахстанской (на 10,7%) областях.

Цены на ювелирные изделия и часы в стране по итогам февраля 2023 года выросли сразу на 33,2% за год. Для сравнения: годом ранее рост составлял лишь 6,2%.

Производство ювелирных изделий составило 1,4 млрд тенге за год. Это на 4,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года, пишет Energyprom.kz

Эксперты подсчитали, во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты. 

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