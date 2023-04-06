Жизнь в стиле "Во все тяжкие": в США бабушке-наркоторговцу грозит 20 лет тюрьмы

Бабушка из Калифорнии, обвиняемая в управлении глобальной фентаниловой сетью и одновременно работавшая в полицейском профсоюзе, годами одурачивала свою семью. О ней рассказали родственники и коллеги, сообщает Zakon.kz.

64-летняя Джоанн Сеговия, имеющая двоих внуков, держала семью и коллег в неведении. Она вела двойную жизнь в стиле главного героя популярного телесериала "Во все тяжкие" с конца 2015 года по январь 2023 года. По версии следствия, она хранила и продавала по меньшей мере 61 партию наркотиков, которые поступали к ней из Гонконга, Венгрии, Индии и Сингапура, в своем доме, сообщает New York Post.



Джоанна и ее муж Доминго не испытывали финансовых трудностей. Племянница Джоанны рассказала, что родные все еще пытаются разобраться в ситуации, так как никто в семье ничего не знал.



Джоанна Сеговия работала исполнительным директором Ассоциации офицеров полиции Сан-Хосе, не подавала никаких признаков того, что она – как утверждается в иске – использовала свои личные и офисные компьютеры для заказа тысяч опиоидных таблеток и других наркотиков, а затем переправляла их по всей стране.



"Она самая милая женщина на свете, очень любящая, очень ориентированная на семью. Она очень удивительная. Поэтому мы все шокированы и не можем в это поверить". Племянница Джоанны Сеговии

Муж Сеговии, 79-летний Доминго, также не знал о предполагаемой схеме импорта фентанила. Наркотики помечали как "подарки для свадебной вечеринки" или "шоколад и сладости". Доминго Сеговия, ветеран вооруженных сил, ранее работал мясником.

Если Джоанну Сеговию признают виновной, ей грозит до 20 лет тюремного заключения. Федеральные прокуроры утверждают, что Сеговия использовала зашифрованные сообщения WhatsApp для получения и отправки крупных партий наркотиков в период с октября 2015 года по январь 2023 года.

Как исполнительный директор Ассоциации офицеров полиции Сан-Хосе Сеговия руководила главным офисом и контролировала работу двух сотрудников, сказал представитель профсоюза Том Саггау.



Специальный агент Дэвид Варгас заявил, что Джоанна Сеговия использовала материалы полицейской ассоциации для ведения своего наркобизнеса.



"Основываясь на своей подготовке и опыте, я считаю, что Сеговия использовала компьютер у себя дома, а другой – в офисе – для оплаты поставок контролируемых веществ". Дэвид Варгас

Американские СМИ углядели схожесть в истории Джоанны Сеговии с популярным телесериалом "Во все тяжкие". По сюжету сериала у школьного учителя химии Уолтера Уайта диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить будущее для своей семьи.