Тамара Глоба сделала новый астропрогноз на апрель
Прогноз на середину весны Тамара Глоба дала порталу FTimes.ru.
Овен
По ее словам, Овны будут настоящими счастливчиками апреля 2023 года – их во всех вопросах и сферах ожидает успех и счастье.
У вас есть все возможности и шансы достичь желаемых вершин и поставленных целей. Самое главное – не бойтесь пробовать и рисковать, и тогда у вас все получится.
Телец
От Тельцов апрель потребует смекалки и креатива – проявив свой интеллектуальный уровень, они гораздо быстрее добьются успеха.
Будьте особенно внимательны к родным и близким людям – они сейчас очень нуждаются в вашей заботе. Особенно не оставляйте без общения с вами детей. Приходите домой пораньше и садитесь поговорить с ними.
Близнецы
Главная задача Близнецов в это время – гармонизация взаимоотношений с окружающими людьми. Представители этого знака только в полноценной коммуникации достигнут успехов в профессиональной и личной сферах.
В идеале – если в это время у вас с партнером будет много общих интересов. Это поможет восстановить гармоничную атмосферу в доме и отношениях.
Рак
Раки в апреле просто обязаны поставить перед собой новые задачи и цели – это идеальный период для путешествий и построения гармоничных взаимоотношений с родными и близкими людьми.
В целом, для вас это будет вполне благоприятный месяц.
Лев
Львам в середине весны придется больше двигаться и действовать, чтобы привлечь на свою сторону удачу.
Вам предстоит много дорог, командировок и интересных путешествий. Особенный успех принесут проекты, связанные с дорогами и большими расстояниями. Обратите внимание на собственное здоровье и притормозите, почувствовав недомогание.
Дева
Девам в апреле необходимо обратить внимание на межличностные коммуникации – это время идеально подходит для встреч и путешествий, которые принесут им успех и внутреннее умиротворение.
Правильно расставьте цели и приоритеты – и тогда все у вас сложится благоприятно.
Весы
Для Весов середина весны 2023 года станет очень важным периодом в финансовой сфере.
Успех будет целиком и полностью зависеть от ваших стараний и стремлений. Одним словом, все в ваших руках. Будьте готовы действовать и добиваться, заручившись поддержкой родных и близких людей, а также надежных друзей.
Скорпион
Скорпионам на экваторе весны следует обратить особенное внимание на собственную семью – им больше времени стоит уделить своим родным и близким людям.
Не жертвуйте общением с родными и близкими ради работы. Постарайтесь гармонизировать все сферы жизни таким образом, чтобы никого не обделить своим вниманием. Кроме того, постарайтесь чаще проводить совместные вечера со своей второй половинкой.
Стрелец
В жизни Стрельцов в апреле произойдут незабываемые приключения – причем на протяжении всего месяца, от первого и до последнего его дня, им не удастся расслабиться.
Будет больше успеха, но не исключены и трудности, проблемы и обиды. Любую возможность провести время с семьей используйте по полной.
Козерог
Этот апрель для Козерогов – весьма удачное время для решения материальных и финансовых вопросов.
Вы сможете наконец-то решить вопрос недвижимости, который давно не давал вам покоя. Кроме того, очень важным для вам будет в это время образование. Займитесь саморазвитием – сейчас оно принесет вам прекрасные плоды.
Водолей
Обучению следует посвятить этот месяц и Водолеям. Кроме того, для представителей этого знака апрель – прекрасное время для путешествий и отдыха вне дома.
Поэтому наберитесь сил и вдохновения – и вперед к приключениям и дорогам. Причем необязательно ехать в другую страну. Это может быть просто другой город или смена обстановки вообще.
Рыбы
Для Рыб наступает прекрасный период для финансовых достижений.
Однако вам нужно приложить к этому все усилия и использовать все свои знания и опыт, а также другие сильные стороны, которые вам лучше известны.
Ранее астрологи рассказали, чего ожидать каждому знаку зодиака в среду, 5 апреля 2023 года.
Гороскоп не является призывом к действию. Все совпадения случайны.