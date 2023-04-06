Тамара Глоба сделала новый астропрогноз на апрель

Что же ждет в апреле 2023 года представителей всех знаков зодиака? Об этом в новом астропрогнозе рассказала известный российский астролог Тамара Глоба, сообщает Zakon.kz.

Прогноз на середину весны Тамара Глоба дала порталу FTimes.ru.

Овен

По ее словам, Овны будут настоящими счастливчиками апреля 2023 года – их во всех вопросах и сферах ожидает успех и счастье.

У вас есть все возможности и шансы достичь желаемых вершин и поставленных целей. Самое главное – не бойтесь пробовать и рисковать, и тогда у вас все получится.

Телец

От Тельцов апрель потребует смекалки и креатива – проявив свой интеллектуальный уровень, они гораздо быстрее добьются успеха.

Будьте особенно внимательны к родным и близким людям – они сейчас очень нуждаются в вашей заботе. Особенно не оставляйте без общения с вами детей. Приходите домой пораньше и садитесь поговорить с ними.

Близнецы

Главная задача Близнецов в это время – гармонизация взаимоотношений с окружающими людьми. Представители этого знака только в полноценной коммуникации достигнут успехов в профессиональной и личной сферах.

В идеале – если в это время у вас с партнером будет много общих интересов. Это поможет восстановить гармоничную атмосферу в доме и отношениях.

Рак

Раки в апреле просто обязаны поставить перед собой новые задачи и цели – это идеальный период для путешествий и построения гармоничных взаимоотношений с родными и близкими людьми.

В целом, для вас это будет вполне благоприятный месяц.

Лев

Львам в середине весны придется больше двигаться и действовать, чтобы привлечь на свою сторону удачу.

Вам предстоит много дорог, командировок и интересных путешествий. Особенный успех принесут проекты, связанные с дорогами и большими расстояниями. Обратите внимание на собственное здоровье и притормозите, почувствовав недомогание.

Дева

Девам в апреле необходимо обратить внимание на межличностные коммуникации – это время идеально подходит для встреч и путешествий, которые принесут им успех и внутреннее умиротворение.

Правильно расставьте цели и приоритеты – и тогда все у вас сложится благоприятно.

Весы

Для Весов середина весны 2023 года станет очень важным периодом в финансовой сфере.

Успех будет целиком и полностью зависеть от ваших стараний и стремлений. Одним словом, все в ваших руках. Будьте готовы действовать и добиваться, заручившись поддержкой родных и близких людей, а также надежных друзей.

Скорпион

Скорпионам на экваторе весны следует обратить особенное внимание на собственную семью – им больше времени стоит уделить своим родным и близким людям.

Не жертвуйте общением с родными и близкими ради работы. Постарайтесь гармонизировать все сферы жизни таким образом, чтобы никого не обделить своим вниманием. Кроме того, постарайтесь чаще проводить совместные вечера со своей второй половинкой.

Стрелец

В жизни Стрельцов в апреле произойдут незабываемые приключения – причем на протяжении всего месяца, от первого и до последнего его дня, им не удастся расслабиться.

Будет больше успеха, но не исключены и трудности, проблемы и обиды. Любую возможность провести время с семьей используйте по полной.

Козерог

Этот апрель для Козерогов – весьма удачное время для решения материальных и финансовых вопросов.

Вы сможете наконец-то решить вопрос недвижимости, который давно не давал вам покоя. Кроме того, очень важным для вам будет в это время образование. Займитесь саморазвитием – сейчас оно принесет вам прекрасные плоды.

Водолей

Обучению следует посвятить этот месяц и Водолеям. Кроме того, для представителей этого знака апрель – прекрасное время для путешествий и отдыха вне дома.

Поэтому наберитесь сил и вдохновения – и вперед к приключениям и дорогам. Причем необязательно ехать в другую страну. Это может быть просто другой город или смена обстановки вообще.

Рыбы

Для Рыб наступает прекрасный период для финансовых достижений.

Однако вам нужно приложить к этому все усилия и использовать все свои знания и опыт, а также другие сильные стороны, которые вам лучше известны.





Ранее астрологи рассказали, чего ожидать каждому знаку зодиака в среду, 5 апреля 2023 года.