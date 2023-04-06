В Астане перекрыли улицу Ардагерлер из-за ремонта
Фото: Zakon.kz
В столице начались работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер. Об этом 6 апреля сообщили в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.
Работы ведутся по улице Ардагерлер – на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.
"В связи с этим с 5 по 15 апреля текущего года будет перекрыто движение для автотранспортных средств по участку", – рассказали в столичном акимате.
Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свой маршрут.
14 марта в акимате Алматы рассказали, когда начнут и завершат ремонт дорог.
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