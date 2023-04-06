В Астане перекрыли улицу Ардагерлер из-за ремонта

Фото: Zakon.kz

В столице начались работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ардагерлер. Об этом 6 апреля сообщили в акимате Астаны, сообщает Zakon.kz.

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