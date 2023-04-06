В Казахстане изменили порядок выплаты бонусов административным госслужащим

Постановлением правительства от 9 марта 2023 года внесены изменения в Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников за счет средств госбюджета, а также выплаты бонусов административным госслужащим, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что в госорганах, проходящих оценку посредством автоматизированной системы оценки данных, выплата бонусов осуществляется в порядке, установленном внутренними документами данных государственных органов.

Так, говорится, что при прекращении трудовых отношений с административным госслужащим выплата бонусов в местных исполнительных органах, ревизионных комиссиях и аппаратах маслихатов за периоды работы с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года осуществляется до 20 декабря 2023 года включительно при наличии результатов оценки деятельности и самостоятельном обращении в государственный орган с заявлением о выплате бонусов и указанием банковских реквизитов.



Заявление о выплате бонусов подается до 1 ноября 2023 года.



В случае смерти административного государственного служащего при наличии результатов оценки деятельности заявление о выплате бонусов, являющихся компенсационными выплатами, принимается от наследника с указанием его банковских реквизитов.

Кроме того, теперь в случае вынесения оправдательного приговора или прекращения уголовного дела административному государственному служащему или уволенному административному государственному служащему бонус выплачивается по результатам оценки их деятельности.



В данном случае фактически отработанное время включает в себя также время с начала возбуждения уголовного дела до вынесения оправдательного приговора или прекращения уголовного дела в отчетном периоде.



