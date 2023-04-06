Как получить адресную соцпомощь в Астане

Заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Айгуль Таласова на брифинге озвучила условия получения адресной социальной помощи (АСП) в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Таласова отметила, что имеют права на получение АСП постоянно проживающие и имеющие постоянную прописку в Астане граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства.

Для предоставления документов на назначение адресной соцпомощи необходимо обратиться в Центр поддержки института семьи "Жануя".

"Для того, чтобы поучить АСП, нужны сведения о доходах. При себе нужно иметь только удостоверение личности. Остальные сведения подтянутся из информационных систем, которые интегрированы в базе "Е-Халық". В случае, если какие-то сведения или документы будут недоступны, то работники сами могут направить запрос в соответствующие госорганы. Все эти данные будут учтены при назначении адресной социальной помощи". Айгуль Таласова

Она также указала, что при исчислении совокупного дохода семьи учитываются следующие виды доходов:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат, из них некоторые социальные выплаты;

специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющим в своем составе 4 и более детей;

доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе РК от 26 декабря 2011 года "О браке (супружестве) и семье";

доходы от предпринимательской деятельности;

доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;

доходы от ценных бумаг;

доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;

доходы в виде безвозмездно полученных денег;

доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам и иные доходы подтвержденные письменным заявлением.

"Срок рассмотрения заявления о назначении АСП – 15 дней. Центр занятости принимает документы и далее направляет их в участковую комиссию при районных акиматах города. Участковая комиссия обследует материально-бытовые условия семьи. Согласно сведениям из информационных систем, исчисляется среднедушевой доход семьи: на одного человека он должен составлять менее черты бедности. На сегодня черта бедности по Астане составляет 35 482 тенге. Если среднедушевой доход семьи ниже черты бедности, то назначается АСП". Айгуль Таласова

Она также указала на то, что в зависимости от социального положения семьи или отдельного человека помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

Безусловная денежная помощь – вид АСП, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь – вид АСП, оказываемой в форме ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным лицам (семьям) при условии их обязательного участия в мерах содействия занятости и (или), при необходимости, мерах социальной адаптации.

Спикер также напомнила, что с 1 января 2023 года внедрена монетизация гарантированного социального пакета на детей, тогда как ранее этот вид помощи выдавался в виде продуктового набора. Такая мера, по ее словам, дает возможность семьям, получающим АСП, самостоятельно приобретать продукты, исходя из потребности детей.

"Монетизация осуществлена путем установления дополнительной выплаты на детей из числа получателей АСП в качестве поддержки. На период назначения АСП ежемесячная дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно. В 2023 году МРП – 3450 тенге, ежемесячная доплата к сумме АСП – 5175 тенге". Айгуль Таласова

Ранее сообщалось, что получатели АСП смогут самостоятельно приобретать необходимые товары для детей.

С 14 марта в Казахстане начала действовать проактивная услуга по назначению АСП, то есть данная услуга оказывается без заявления получателя по инициативе ведомства.