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"Похож на папу": Филипп Киркоров в очередной раз сменил имидж

Филипп Киркоров в очередной раз сменил имидж Фото: скрин видео
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продолжает удивлять, а порой и шокировать фанатов частой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.

На этот раз поп-король перекрасил волосы и бороду в платиновый блонд. Преображения фанаты смогли увидеть в новом ролике, который Киркоров опубликовал на странице в Instagram после поездки в Новосибирск.

Однако подписчики не оценили эксперимент:

  • Филипп, ну зачем вы так себя изменили? Прям старик! Верните нам молодого, красивого Филиппа.
  • А вообще это Киркоров? Что-то странный такой.
  • Вам надо срочно перекраситься, так добавилось 15 лет.
  • Обновлялся, пластику сделал и постарел на 30 лет.
  • Какой вы тут старый. Я думала, это ваш папа.
  • Что с Вами стало?!
  • Стилиста на мыло, что за образ? Дедушка Филипп...

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Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором Киркоров потрогал фанатку за грудь.

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