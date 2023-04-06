"Похож на папу": Филипп Киркоров в очередной раз сменил имидж
Фото: скрин видео
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продолжает удивлять, а порой и шокировать фанатов частой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.
На этот раз поп-король перекрасил волосы и бороду в платиновый блонд. Преображения фанаты смогли увидеть в новом ролике, который Киркоров опубликовал на странице в Instagram после поездки в Новосибирск.
Однако подписчики не оценили эксперимент:
- Филипп, ну зачем вы так себя изменили? Прям старик! Верните нам молодого, красивого Филиппа.
- А вообще это Киркоров? Что-то странный такой.
- Вам надо срочно перекраситься, так добавилось 15 лет.
- Обновлялся, пластику сделал и постарел на 30 лет.
- Какой вы тут старый. Я думала, это ваш папа.
- Что с Вами стало?!
- Стилиста на мыло, что за образ? Дедушка Филипп...
Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом
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