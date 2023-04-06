"Похож на папу": Филипп Киркоров в очередной раз сменил имидж

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продолжает удивлять, а порой и шокировать фанатов частой сменой имиджа, сообщает Zakon.kz.

На этот раз поп-король перекрасил волосы и бороду в платиновый блонд. Преображения фанаты смогли увидеть в новом ролике, который Киркоров опубликовал на странице в Instagram после поездки в Новосибирск.

Однако подписчики не оценили эксперимент:

Филипп, ну зачем вы так себя изменили? Прям старик! Верните нам молодого, красивого Филиппа.

А вообще это Киркоров? Что-то странный такой.

Вам надо срочно перекраситься, так добавилось 15 лет.

Обновлялся, пластику сделал и постарел на 30 лет.

Какой вы тут старый. Я думала, это ваш папа.

Что с Вами стало?!

Стилиста на мыло, что за образ? Дедушка Филипп...

Новость по теме Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором Киркоров потрогал фанатку за грудь.