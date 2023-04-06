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Полузащитнику "Аякса" Клаасену разбили голову зажигалкой

Футбол Разбита Голова Фото: twitter/AFCAjax
Игроку голландского "Аякса" Дэви Классену разбили голову зажигалкой, которая была брошена одним из болельщиков с трибун стадиона во время полуфинального матча Кубка Нидерландов с "Фейенордом", сообщает Zakon.kz.

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Этот неприятный инцидент произошел на 60-й минуте кубкового поединка из-за ссоры капитанов команд Душана Тадича и Оркуна Кёкчю, которые чуть не подрались. В эту потасовку ввязались игроки обоих коллективов. И в один из моментов в числе предметов, которые бросали фанаты, оказалась зажигалка, она и разбила Классену голову. Это видно на видеокадрах данного матча.

Из-за ЧП игру не возобновляли около получаса.

Подозреваемый болельщик был задержан сотрудниками полиции. Вскоре матч был возобновлен, по его итогам "Аякс" победил со счетом 2:1. Пострадавший Дэви Классен отметился голом.

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