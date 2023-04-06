Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тотальный диктант: алматинцам предлагают проверить свою грамотность

ученик Фото: pixabay
8 апреля в Алматы пройдет тотальный диктант. У всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной литературой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности устной и письменной речи.  

По прогнозам координатора проекта в Алматы Анны Бузело, в этом году принять участие в диктанте могут до 600 жителей южной столицы. Учитывая разный уровень продвинутости в знании языков, участникам предложат два варианта: написать диктант на русском языке, другие же смогут проверить свои знания еще и на казахском.

Она отметила, что ежегодно в качестве автора текста выбирают известного, современного писателя. В этом году им стал публицист, журналист и писатель Василий Авченко.

"Диктант этого года посвящен Владимиру Арсеньеву – известному путешественнику, исследователю. Его главный роман "Дерсу Узала" – высокохудожественное произведение, основанное на материалах собственных экспедиций и изучении быта и культуры коренных народов Сибири и Дальнего Востока".Анна Бузело

Всего в Алмате откроют 14 площадок, где можно будет проверить свои знания. И поскольку сама тема диктанта о путешествиях, то желающие смогут написать диктант на одной из знаковых площадок Алматы – горнолыжном курорте "Шымбулак".

Звездными чтецами выступят известные режиссеры, артисты, журналисты, ведущие радио и телевидения, педагоги.

"Стоит отметить, что у нас нет среднего балла, потому что по установкам тотального диктанта наша задача – привлечь максимальное внимание людей к грамотности. Каждый год все зависит от текста. Мы не ведем учет по оценкам, для нас важно просто привлечь внимание к вопросам правильности и грамотности. И не стоит бояться, потому что ваш результат никто не увидит".Координатор тотального диктанта по Алматы Анна Бузело

Она подчеркнула, что все ошибки участников диктанта индивидуальны и зависят от текста. Но все же большую сложность вызывает пунктуация. 

"Нужно отметить, что в русском языке очень длинные списки исключений, случаи, которые встречаются редко. Поэтому ошибки я бы не называла глупыми, а, наверное, забавными. Была у нас так называемая "Ева Долазкина". Сейчас я произношу, и мы будто слышим имя и фамилию женщины, но это ослышка, ведь часто мы слышим не то, что есть на самом деле. Откуда взялась эта "Ева Долазкина"? А это фамилия известного писателя – Е. Водолазкина".Анна Бузело

Анна Бузело также рассказала, что поможет участникам написать диктант на высший балл. 

"Нужно поддерживать свою компетенцию в тонусе. Много читать, интересоваться новшествами, потому что глаза запоминают, как пишутся слова, какие знаки есть, в каких случаях они ставятся. И писать текст от руки – это самый мощный лайфхак, потому что, помимо зрительной памяти, вырабатывается механическая память", – добавила она.

Проверять работы будет специальная орфографическая комиссия, филологи, кандидаты наук, педагоги. Отличников обещали наградить.

Все желающие могут зарегистрироваться на тотальный диктант здесь

Читайте также

Токаев принял верительные грамоты у послов четырех стран

АО "АрселорМиттал Темиртау" будет ухаживать за саженцами

В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

Тамила Языкова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Токаев освободил от должности замминистра обороны
Токаев освободил от должности замминистра обороны
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления