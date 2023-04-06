Джиган опубликовал "совместное" фото с Самойловой

Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин, более известный под сценическим именем Джиган, накануне, 5 апреля 2023 года, опубликовал в социальных сетях "совместное" фото с супругой Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Instagram-Stories Джиган разместил фото Самойловой в полный рост, поместив рядом с супругой свой снимок. На фото Оксана позирует в черном нижнем белье и в босоножках на шпильках.

Фото: Instagram/iamgeegun

Чуть позднее рэп-исполнитель прибегнул к помощи популярного среди знаменитостей приложения – фотошопа. При этом Джиган это сделал не для улучшения своей внешности или внешности своей супруги, а для того, чтобы пририсовать себя рядом с Самойловой. "Совместный" снимок получился почти реалистичным – рэпер обхватил супругу за талию, но повис в воздухе.

Фото: Instagram/iamgeegun

В конце марта 2023 года российская модель и блогер Оксана Самойлова заявила, что они с мужем Джиганом не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее фанаты обратились к Джигану и пожелали удачи в восстановлении отношений с супругой.

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В начале апреля Джиган обратился к Оксане Самойловой через соцсети. Рэп-исполнитель в Instagram-Stories написал: "Прости меня, Кара". При этом за что именно он просит прощения, пока остается секретом.