Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джиган опубликовал "совместное" фото с Самойловой

Джиган опубликовал "совместное" фото с Самойловой Фото: Instagram/iamgeegun
Российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштеин, более известный под сценическим именем Джиган, накануне, 5 апреля 2023 года, опубликовал в социальных сетях "совместное" фото с супругой Оксаной Самойловой, сообщает Zakon.kz.

Сначала в Instagram-Stories Джиган разместил фото Самойловой в полный рост, поместив рядом с супругой свой снимок. На фото Оксана позирует в черном нижнем белье и в босоножках на шпильках.

Джиган опубликовал

Фото: Instagram/iamgeegun

Чуть позднее рэп-исполнитель прибегнул к помощи популярного среди знаменитостей приложения – фотошопа. При этом Джиган это сделал не для улучшения своей внешности или внешности своей супруги, а для того, чтобы пририсовать себя рядом с Самойловой. "Совместный" снимок получился почти реалистичным – рэпер обхватил супругу за талию, но повис в воздухе.

Джиган опубликовал

Фото: Instagram/iamgeegun

В конце марта 2023 года российская модель и блогер Оксана Самойлова заявила, что они с мужем Джиганом не живут вместе. Это произошло после каникул за границей. Позднее фанаты обратились к Джигану и пожелали удачи в восстановлении отношений с супругой.

Новость по теме

"Никому не дам в обиду": Джиган высказался об избиении старшей дочери

В начале апреля Джиган обратился к Оксане Самойловой через соцсети. Рэп-исполнитель в Instagram-Stories написал: "Прости меня, Кара". При этом за что именно он просит прощения, пока остается секретом.

Читайте также

Съемки "Джокера" с участием Леди Гаги завершились в Нью-Йорке

"Похож на папу": Филипп Киркоров в очередной раз сменил имидж

Умерла актриса из сериала "Просто Мария"

Динара Халдарова
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Токаев освободил от должности замминистра обороны
Токаев освободил от должности замминистра обороны
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления