Индексы деловой активности в США и Европе выросли по итогам марта

Согласно оценке S&P Global, Композитные индексы деловой активности в США и еврозоне по итогам марта показали высокие результаты, но все же оказались ниже ожиданий аналитиков, сообщает Zakon.kz.

Композитный индекс деловой активности S&P Global – фундаментальный показатель, который оценивает, как меняются деловые условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг в разных странах.

Результаты в США

В последнем отчете S&P Global, опубликованном 5 апреля, отмечается, что активность в секторе услуг США в марте набирала обороты, несмотря на банковские проблемы. Поставщики услуг зарегистрировали всплеск активности в марте вопреки турбулентности в банках США.

Композитный индекс S&P Global, измеряющий активность как в производственном секторе, так и в сфере услуг, вырос с 50,1 пункта в феврале до 52,3 пункта в марте, но оказался ниже прогнозируемых 53,8 пункта.

Старший экономист S&P Global Сиан Джонс заявила, что возвращение к росту новых заказов оказало "тонизирующее" воздействие на экономику США, в которой наблюдался самый быстрый рост производства в частном секторе с июня прошлого года.

"Однако опасения по поводу влияния инфляции и более высоких процентных ставок на расходы клиентов остаются очевидными. Инфляция отпускных цен снова ускорилась из-за более благоприятных условий спроса. Более резкий рост сборов контрастировал с тенденцией роста цен на сырье, которые росли вторыми самыми медленными темпами с октября 2020 года". Сиан Джонс

Оценки еврозоны

Экономика еврозоны была менее динамичной, чем предполагалось в марте, но все же росла быстрее, чем за последние 10 месяцев.

Композитный индекс деловой активности S&P Global для еврозоны вырос с 52,0 пункта в феврале до 53,7 пункта в марте, что стало самым высоким уровнем с мая прошлого года. Однако это немного ниже предварительной оценки в 54,1 пункта, опубликованной на прошлой неделе.

"Производство в обрабатывающей промышленности немного выросло, но именно сектор услуг оказал наибольшее влияние на ускоренный рост в марте", – говорится в отчете S&P Global.

Обзор S&P дал смешанные данные для Европейского центрального банка, который все еще борется с высокой инфляцией. В отчете указано, что заводские цены снизились из-за умеренности цен на энергоносители. При этом инфляция в секторе услуг оставалась высокой. По данным Евростата, инфляция выросла до 5% в марте против 4,8% в феврале 2023 года.

Респонденты S&P заявили, что операционные расходы снова резко выросли "на фоне сообщений о более высоких требованиях к заработной плате".

Подчеркивается, что крупнейшие экономики Европы – Германии и Франции – отстают от остального региона. Индекс составил 52,6 и 52,7 пункта, соответственно, что ниже показателей Италии – 55,2 пункта и Испании – 59,4 пункта.

Отметим, что в прошлом месяце Германию и Францию охватили широкомасштабные забастовки, связанные с требованиями повышения заработной платы в Германии и протестами против пенсионной реформы во Франции.

Тем не менее на этой неделе страны поделились и положительными экономическими результатами. Германия сообщила об увеличении производственных заказов на 4,8% в феврале. Это самый высокий месячный рост за последние полтора года. Промпроизводство во Франции за февраль также выросло на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.