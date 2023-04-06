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Законодательство РК

На западе Казахстана школьник на самосвале насмерть задавил отца

На западе Казахстана школьник на самосвале насмерть задавил отца Фото: akorda.kz
4 апреля в городе Аксай Западно-Казахстанкой области подросток за рулем грузовика насмерть задавил своего отца, сообщает Zakon.kz.

В полиции уточнили, что местный житель во дворе своего дома ремонтировал "Газ-САЗ-35071".

Находясь под самосвалом он попросил сына 2009 года рождения сесть за руль и жать на педаль тормоза.

"В это время автомобиль с включенной коробкой передач поехал вперед и наехал на мужчину. Он скончался в реанимационном отделении больницы".Пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области

Данный факт зарегистрирован по ст. 345 ч.3 УК РК, уточнили в полиции.

5 апреля в Кокшетау подросток спрыгнул с крыши девятиэтажки и разбился насмерть.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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