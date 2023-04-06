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Прокурор Мангистауской области о трудовых конфликтах: стороны обязаны научиться слушать друг друга

Совместно защищать права рабочих договорились в Мангистауской области Фото: gov.kz
Прокуратурой Мангистауской области запущен и реализуется проект "Еңбек жанжалдарының бейбіт шешімі", направленный на предупреждение и снижение трудовых конфликтов, сообщает Zakon.kz.

Данный проект направлен на предупреждение и снижение трудовых конфликтов.

Подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между прокуратурой, акиматом области, АО "КазМунайГаз" и областным профсоюзным центром.

"Основной целью меморандума является укрепление взаимодействия уполномоченных государственных органов, повышение правовой грамотности и развитие коммуникаций работодателей и работников, усиление роли профсоюзов в решении трудовых споров", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

По словам прокурора области Руфата Куттукова, своевременное реагирование на чаяния рабочих позволит укрепить благоприятный климат в трудовых коллективах, а должное взаимодействие заинтересованных сторон обеспечит оперативность решения проблем людей и соответственно снизит протестный настрой.

В рамках меморандума рабочая комиссия по трудовым вопросам уже приступила к работе, анализируются причины споров и конфликтов в области, в том числе путем изучения опыта других регионов.

"Встречи с трудовыми коллективами руководителей госорганов, предприятий должны стать постоянными, стороны обязаны научиться слушать друг друга и договариваться, не доводя споры до конфликтов" – сказал прокурор области.

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