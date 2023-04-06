Какие города Казахстана выбирают иностранные туристы

Иностранные путешественники, приезжающие в Казахстан больше всего времени проводят в Мангистуской области. В среднем, на побережье Каспийского моря гости из других стран находились от 7 до 12 дней, сообщает Zakon.kz

"Длительность визита подчеркивает туристическую привлекательность региона. У Мангистауской области очень большой потенциал, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью его реализовать", – рассказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Также в тройку лидеров вошли города Алматы и Астана.

По информации пресс-службы министерства культуры и спорта РК, в прошлом году Алматы посетили более 417 тысяч иностранных гостей. В среднем, они проводили в Южной столице от 3 до 5 дней. В Астане за это время побывали более 238 тысяч иностранных туристов. В столице они находились в среднем от 2 до 3 дней. А средняя продолжительность пребывания туристов из других стран в Казахстане составляет 4 дня.



В ведомстве также отметили, что идет подготовка и обучение специалистов, строительство туристской инфраструктуры, ведутся переговоры по новым прямым авиарейсам.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали рекордное число внутренних туристов.