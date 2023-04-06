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В Казахстане 92 проверки в отношении бизнеса признали незаконными

В Казахстане 92 проверки в отношении бизнеса признали незаконными Фото: pixabay
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры защищены права порядка 100 предпринимателей, путем признания 92 проверок в отношении бизнеса незаконными, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что по результатам проведенной проверки в органах санитарно-эпидемиологического контроля установлены грубые нарушения требований главы 13 Предпринимательского кодекса, допущенные органами санитарно-эпидемиологического контроля при организации проверок в отношении субъектов предпринимательства.

"Проверки предпринимателей проводились без вынесения акта о назначении проверки и его регистрации, с превышением вопросов проверки, не соблюдались допустимые сроки проведения проверок, а также проверки проводились должностными лицами, не указанными в акте о назначении проверок", – сказано в сообщении.

При таких обстоятельствах результаты проверок признаны несостоятельными.


"Выявленные нарушения свидетельствуют о необоснованном давлении со стороны контролирующего государственного органа, что препятствует развитию бизнеса в стране. По результатам принятых мер прокурорского надзора к различным видам ответственности привлечено порядка 60 должностных лиц органов санитарно-эпидемиологического контроля", – уточнили в Комитете.

На сегодняшний день в целях недопущения подобных фактов впредь в адрес Министерства здравоохранения внесено представление об устранении нарушений законности.

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