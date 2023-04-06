Судейский корпус Казахстана пополнился новыми судьями
Всего по итогам конкурса, проведенного в 2022 году, рекомендации Совета впервые получил 81 человек, 58 из них являются работниками судебной системы, 10 – юристами государственного аппарата и частного сектора, 4 – сотрудниками прокуратуры, 5 – работниками иных правоохранительных органов, 3 – представителями адвокатуры и 1 – самозанятым.
Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК
Средний возраст рекомендованных впервые кандидатов – 36 лет, а юридический стаж – 11,6 года.
75 кандидатов обладают степенью магистра, 70 из них являются выпускниками специализированной Академии правосудия.
Становление судьей возможно после прохождения кандидатом квалификационного экзамена в Высшем Судебном Совете или завершения обучения в Академии правосудия.
Представляем нескольких лиц, впервые рекомендованных и назначенных на судейские должности.
Жунисбаев Саян Илесович родился в 1979 году, окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Правоведение".
Жунисбаев Саян Илесович , фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК
Общий юридический стаж – 20 лет.
С 2002 по 2013 год – служба в органах прокуратуры (последняя занимаемая должность – старший помощник прокурора Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Западно-Казахстанской области).
С 2013 по 2022 год – адвокат, член коллегии адвокатов Западно-Казахстанской области.
24 марта текущего года Указом Президента назначен на должность судьи Специализированного следственного суда города Уральска Западно-Казахстанской области.
"Конкретной цели перед собой стать судьей не ставил. Будучи судьей, хочу способствовать повышению авторитета правосудия, расширить практику применения принципов разумности и справедливости, когда нормы закона в конкретных ситуациях противоречат здравому смыслу. Хочу стать судьей без всяких амбиций, также хочу применить свой опыт, полученный в обеих сторонах уголовного процесса (гособвинитель и защитник). Применяя свой опыт и знание, хочу хотя бы приблизиться и найти высшую сбалансированную точку справедливости судебных актов, тем самым исключить всякое сомнение со стороны общества в справедливости правосудия. Осознаю, что это нелегкий труд, но думаю, что опыт поможет мне справиться. Должность судьи для меня является высшей точкой юриспруденции и источником формирования всей правовой практики во всех сферах правоотношений".Саян Жунисбаев, судья Специализированного следственного суда города Уральска Западно-Казахстанской области
Алёхина Наталия Павловна родилась в 1973 году, окончила Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение" и магистратуру в Международной Академии бизнеса.
Алёхина Наталия Павловна, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК
Общий юридический стаж – 22 года.
С 1997 по 2000 год являлась помощником адвоката в частной адвокатской конторе.
С 2001 по 2022 год последовательно занимала должности в ТОО "Казцинк" (от ведущего юрисконсульта юридического отдела до начальника бюро Управления корпоративного юриста).
24 марта текущего года Указом Президента назначена на должность судьи Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области.
"Решение стать судьей было принято мной осознанно, я к этому шла на протяжении длительного времени. Быть судьей – это большая ответственность перед народом и государством. Требования к судьям очень высокие, поэтому я тщательно готовилась к сдаче квалификационного экзамена на судью. При сдаче квалификационного экзамена проверяются не только знания и умение применять на практике законодательство Республики Казахстан, но и моральные, психологические качества претендентов. В должности судьи я приложу все усилия для качественного отправления правосудия".Наталия Алёхина, судья Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области
Оралов Сержан Бауржанович родился в 1982 году, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Юриспруденция" и магистратуру в Академии правосудия.
Оралов Сержан Бауржанович, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК
Общий юридический стаж – 8 лет.
С 2007 по 2013 год последовательно занимал должности в Комитете по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов.
С 2013 по 2014 год – эксперт юридического управления Налогового комитета Министерства финансов.
С 2015 по 2016 год – директор ТОО "Межрегиональный центр юридической помощи".
С 2016 по 2018 год – эксперт Управления правового обеспечения юридического департамента Министерства национальной экономики.
С 2018 по 2022 год – руководитель Управления правового анализа и претензионно-исковой работы Департамента юридической службы Министерства здравоохранения.
24 марта текущего года Указом Президента назначен на должность судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области.
"Получив значительный и необходимый опыт в различных государственных органах по направлениям правового обеспечения, экспертизы нормативных правовых актов, претензионно-исковой работы, мне представилась уникальная возможность пройти обучение в Академии правосудия и сменить службу в исполнительной системе на судебную. В целом, судебная деятельность соответствовала моим идеалам и представлениям о возможности принести максимальную среди других юридических профессий пользу обществу. И теперь, когда мне представился шанс в полной мере реализовать свой потенциал, конечно же, мною будут приложены все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня обязанности судьи, в том числе беспрекословно соблюдая неоспоримые принципы справедливости, равенства всех перед законом и судом, независимости и подчинения только Конституции Республики Казахстан и национальному законодательству".Сержан Оралов, судья Темиртауского городского суда Карагандинской области
С более подробной информацией о процедурах конкурсного отбора на должность судьи можно ознакомиться на сайте Совета или странице в Facebook.
Аппарат Высшего Судебного Совета
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