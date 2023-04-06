Судейский корпус Казахстана пополнился новыми судьями

24 марта 2023 года Указом Главы государства на должности судей районных судов впервые назначен 61 кандидат, получивший рекомендацию Высшего Судебного Совета по итогам конкурсного отбора на судейские должности.

Всего по итогам конкурса, проведенного в 2022 году, рекомендации Совета впервые получил 81 человек, 58 из них являются работниками судебной системы, 10 – юристами государственного аппарата и частного сектора, 4 – сотрудниками прокуратуры, 5 – работниками иных правоохранительных органов, 3 – представителями адвокатуры и 1 – самозанятым.

Фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Средний возраст рекомендованных впервые кандидатов – 36 лет, а юридический стаж – 11,6 года.

75 кандидатов обладают степенью магистра, 70 из них являются выпускниками специализированной Академии правосудия.

Становление судьей возможно после прохождения кандидатом квалификационного экзамена в Высшем Судебном Совете или завершения обучения в Академии правосудия.

Представляем нескольких лиц, впервые рекомендованных и назначенных на судейские должности.

Жунисбаев Саян Илесович родился в 1979 году, окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "Правоведение".

Жунисбаев Саян Илесович , фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 20 лет.

С 2002 по 2013 год – служба в органах прокуратуры (последняя занимаемая должность – старший помощник прокурора Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Западно-Казахстанской области).

С 2013 по 2022 год – адвокат, член коллегии адвокатов Западно-Казахстанской области.

24 марта текущего года Указом Президента назначен на должность судьи Специализированного следственного суда города Уральска Западно-Казахстанской области.

"Конкретной цели перед собой стать судьей не ставил. Будучи судьей, хочу способствовать повышению авторитета правосудия, расширить практику применения принципов разумности и справедливости, когда нормы закона в конкретных ситуациях противоречат здравому смыслу. Хочу стать судьей без всяких амбиций, также хочу применить свой опыт, полученный в обеих сторонах уголовного процесса (гособвинитель и защитник). Применяя свой опыт и знание, хочу хотя бы приблизиться и найти высшую сбалансированную точку справедливости судебных актов, тем самым исключить всякое сомнение со стороны общества в справедливости правосудия. Осознаю, что это нелегкий труд, но думаю, что опыт поможет мне справиться. Должность судьи для меня является высшей точкой юриспруденции и источником формирования всей правовой практики во всех сферах правоотношений". Саян Жунисбаев, судья Специализированного следственного суда города Уральска Западно-Казахстанской области

Алёхина Наталия Павловна родилась в 1973 году, окончила Высшую школу права "Әділет" по специальности "Правоведение" и магистратуру в Международной Академии бизнеса.

Алёхина Наталия Павловна, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 22 года.

С 1997 по 2000 год являлась помощником адвоката в частной адвокатской конторе.

С 2001 по 2022 год последовательно занимала должности в ТОО "Казцинк" (от ведущего юрисконсульта юридического отдела до начальника бюро Управления корпоративного юриста).

24 марта текущего года Указом Президента назначена на должность судьи Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области.

"Решение стать судьей было принято мной осознанно, я к этому шла на протяжении длительного времени. Быть судьей – это большая ответственность перед народом и государством. Требования к судьям очень высокие, поэтому я тщательно готовилась к сдаче квалификационного экзамена на судью. При сдаче квалификационного экзамена проверяются не только знания и умение применять на практике законодательство Республики Казахстан, но и моральные, психологические качества претендентов. В должности судьи я приложу все усилия для качественного отправления правосудия". Наталия Алёхина, судья Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области

Оралов Сержан Бауржанович родился в 1982 году, окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Юриспруденция" и магистратуру в Академии правосудия.

Оралов Сержан Бауржанович, фото: Аппарат Высшего Судебного Совета РК

Общий юридический стаж – 8 лет.

С 2007 по 2013 год последовательно занимал должности в Комитете по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов.

С 2013 по 2014 год – эксперт юридического управления Налогового комитета Министерства финансов.

С 2015 по 2016 год – директор ТОО "Межрегиональный центр юридической помощи".

С 2016 по 2018 год – эксперт Управления правового обеспечения юридического департамента Министерства национальной экономики.

С 2018 по 2022 год – руководитель Управления правового анализа и претензионно-исковой работы Департамента юридической службы Министерства здравоохранения.

24 марта текущего года Указом Президента назначен на должность судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области.

"Получив значительный и необходимый опыт в различных государственных органах по направлениям правового обеспечения, экспертизы нормативных правовых актов, претензионно-исковой работы, мне представилась уникальная возможность пройти обучение в Академии правосудия и сменить службу в исполнительной системе на судебную. В целом, судебная деятельность соответствовала моим идеалам и представлениям о возможности принести максимальную среди других юридических профессий пользу обществу. И теперь, когда мне представился шанс в полной мере реализовать свой потенциал, конечно же, мною будут приложены все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня обязанности судьи, в том числе беспрекословно соблюдая неоспоримые принципы справедливости, равенства всех перед законом и судом, независимости и подчинения только Конституции Республики Казахстан и национальному законодательству". Сержан Оралов, судья Темиртауского городского суда Карагандинской области

С более подробной информацией о процедурах конкурсного отбора на должность судьи можно ознакомиться на сайте Совета или странице в Facebook.

Аппарат Высшего Судебного Совета

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