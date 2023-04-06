Почти на всей территории Казахстана ожидаются дожди 7 апреля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием уходящего циклона, с которым прогнозируются осадки.

В северных регионах ожидаются дожди с переходом в снег, на юге, юго-востоке Казахстана, в горных районах – сильные дожди.



"Ясная погода без осадков сохранится только на западе Казахстана", – сообщает РГП "Казгидромет".

По республике ожидаются сильный ветер, туман, в северных областях – гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза, на юге и юго-востоке – град.

Днем на юге, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Жетысуской областей ожидается сильный дождь. Ночью на севере Жетысуской области сохраняются заморозки -1°.

В Астане – переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

В Алматы – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +18+20°С.