"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон": "ириски" продолжают борьбу за выживание
В том числе"Эвертон", уже второй сезон подряд балансирующий на грани зоны выбывания. Достаточно ли в них драйва, чтобы добыть драгоценные очки в матче с "дьяволами", узнаем совсем скоро.
"Манчестер Юнайтед"
"Красные дьяволы" наконец прервали серию безвыигрышных и безголевых матчей, обыграв "Брентфорд" в отложенном матче 25-го тура Премьер-лиги. Меткий гол Рашфорда так и остался безответным, обеспечив "Манчестер Юнайтед" продвижение в первую четверку таблицы и зону квалификации в Лигу чемпионов.
Однако добраться до вершины недостаточно, нужно удержаться на ней. А месяц "красным" предстоит непростой: впереди четвертьфинал Лиги Европы, полуфинал Кубка Англии и оставшиеся матчи АПЛ. Подопечным тен Хага понадобится максимальная концентрация, чтобы достойно завершить сезон.
"Эвертон"
"Эвертон" в который раз оказывается в зоне риска, занимая 16-ю строчку таблицы АПЛ. Атмосфера в команде напряженная, о чем ярко свидетельствует матч с "Тоттенхэмом", где "ириски" заработали сразу два удаления за неспортивное поведение. Тем не менее команда сумела добиться ничейного результата и, можно сказать, находится в неплохой форме благодаря усилиям нового тренера. К матчу с "дьяволами" подопечные Шона Дайча подходят с беспроигрышной серией из 4-х матчей. Отсутствие Дукуре, ключевого игрока полузащиты, усложнит ситуацию, но команда уже показала, что, может, и будет бороться до конца.
Интересные факты
- "Манчестер Юнайтед" не проиграл ни одной из 23-х последних домашних встреч.
- "Эвертон" не выигрывал в гостях на протяжении 11 матчей.
- В последний раз "Эвертон" побеждал на "Олд Траффорд" в 2013 году.
- "Эвертон" забивал "МЮ" в каждом из последних 9 матчей АПЛ.
- "Манчестер Юнайтед" забивает "Эвертону" в среднем по два гола за матч.
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