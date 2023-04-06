"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон": "ириски" продолжают борьбу за выживание

Английская Премьер-лига переходит к 30-му туру уже в эту субботу. Команды отчаянно пытаются заработать последние очки и улучшить свое положение.

В том числе"Эвертон", уже второй сезон подряд балансирующий на грани зоны выбывания. Достаточно ли в них драйва, чтобы добыть драгоценные очки в матче с "дьяволами", узнаем совсем скоро.



"Манчестер Юнайтед"

"Красные дьяволы" наконец прервали серию безвыигрышных и безголевых матчей, обыграв "Брентфорд" в отложенном матче 25-го тура Премьер-лиги. Меткий гол Рашфорда так и остался безответным, обеспечив "Манчестер Юнайтед" продвижение в первую четверку таблицы и зону квалификации в Лигу чемпионов.

Однако добраться до вершины недостаточно, нужно удержаться на ней. А месяц "красным" предстоит непростой: впереди четвертьфинал Лиги Европы, полуфинал Кубка Англии и оставшиеся матчи АПЛ. Подопечным тен Хага понадобится максимальная концентрация, чтобы достойно завершить сезон.

"Эвертон"

"Эвертон" в который раз оказывается в зоне риска, занимая 16-ю строчку таблицы АПЛ. Атмосфера в команде напряженная, о чем ярко свидетельствует матч с "Тоттенхэмом", где "ириски" заработали сразу два удаления за неспортивное поведение. Тем не менее команда сумела добиться ничейного результата и, можно сказать, находится в неплохой форме благодаря усилиям нового тренера. К матчу с "дьяволами" подопечные Шона Дайча подходят с беспроигрышной серией из 4-х матчей. Отсутствие Дукуре, ключевого игрока полузащиты, усложнит ситуацию, но команда уже показала, что, может, и будет бороться до конца.

Интересные факты

"Манчестер Юнайтед" не проиграл ни одной из 23-х последних домашних встреч.

"Эвертон" не выигрывал в гостях на протяжении 11 матчей.

В последний раз "Эвертон" побеждал на "Олд Траффорд" в 2013 году.

"Эвертон" забивал "МЮ" в каждом из последних 9 матчей АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" забивает "Эвертону" в среднем по два гола за матч.



Parimatch предлагает следующие коэффициенты на матч:

"Манчестер Юнайтед" – 1.52, Ничья – 4.40, "Эвертон" – 6.70