Главное за день: Токаев провел назначения и встречи, Сапиев получил новую должность, банки сделали заявление

Новый вид мошенничества появился в Казахстане. Осужденному банкиру Ертаеву предлагали за 10 тысяч долларов смягчить наказание, а бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа взыскал с Минфина 10 млн тенге – подборка главных новостей за 6 апреля от Zakon.kz.

Токаев провел назначения

Президент Казахстана назначил Мурата Мукушева национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Казахстана. Еще президент освободил Бауржана Тортаева от должности заместителя министра обороны.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств.

Верительные грамоты президенту Казахстана вручили:

посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла ;

; посол Саудовской Аравис Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани ;

; посол Турции Мустафа Капуджу ;

; посол Ирана Али Акбар Джоукар.

Также сегодня глава государства принял спецпредставителя президента Франции Изабель Дюмон. Во время встречи президенту передали послание Макрона.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция входит в число ключевых политических и экономических партнеров Казахстана в европейском регионе.

Были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, Дюмон сообщила о заинтересованности Франции в их развитии. При этом спецпредставитель высоко оценила позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире.

В завершение президент Казахстана передал наилучшие пожелания Макрону и отметил, что ожидает его ответный визит в Казахстан.

Позже глава государства принял Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы сообщил, что ДУМК объявило этот год "Годом ислама и благополучного общества". В его рамках проведут ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.



Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

Президент высказал свои добрые пожелания всем мусульманам страны по случаю священного месяца Рамазан.

Налоги и платежи, какие нужно уплатить до 10 апреля

10 апреля истекает срок уплаты ряда налогов и платежей за 2022 год. ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

• КПН, окончательный расчет по декларации за 2022 год;

• ИПН, окончательный расчет по декларации за 2022 год по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;

• КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента:

– по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2022 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2022 года.

Также необходимо произвести уплату получателям от имени государства денег, полученных от реализации полезных ископаемых, переданных в течение 2022 года недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме, по декларации.

Полный перечень платежей и налогов можно увидеть по ссылке.

Сына Даулета Турлыханова будут судить

Следователям удалось доказать вину сына известного казахстанского борца и новоиспеченного депутата Мажилиса Даулета Турлыханова. Супружеская пара юристов обвинила Нурасыла Болата в нападении, в скором времени скандальное дело передадут в суд.

Как рассказал начальник Южного регионального военно-следственного управления МВД РК Мухит Джавгашев, следственно-оперативными мероприятиями вина Нурасыла Болата доказана. Дело возбуждено по ст. 107 ч. 2 "Нанесение средней тяжести вреда здоровью". В данный момент дело окончено и передано для ознакомления участникам процесса. Мера пресечения выбрана – под наблюдение командования части, так как он является военнослужащим срочной службы.

Серик Сапиев получил новую должность

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавил президиум Казахстанского союза спортсменов.

В сообщении организации отмечается, что для комплексного решения современных задач, анализа проблематики и своевременности мер союзом принято решение сформировать президиум, где будут подниматься все актуальные вопросы для коллегиального разрешения.

Родился Серик Сапиев 16 ноября 1983 года в Карагандинской области. В 2012 году стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 69 кг.

Дикому Арману вновь продлили арест



Дикому Арману (Арману Джумагельдиеву) продлили срок содержания под стражей до 7 июня.

Криминального авторитета обвиняют в организации массовых январских беспорядков в 2022 году. Джумагельдиев был задержан 7 января. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских событий.

10 млн тенге взыскал с Минфина бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа



Экс-замминистра задержали в 2018 году с подозрениями в многомиллионных хищениях бюджетных средств, когда он занимал пост акима Сарани, а в 2021 суд признал его невиновным.

Как сказано в сообщении пресс-службы столичного суда, с Министерства финансов РК взыскана компенсация морального вреда в размере 10 миллионов тенге.

"Вывод суда обоснован тем, что в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности и нахождением в изоляции от общества путем применения меры пресечения "содержание под стражей" истцу причинены моральные и нравственные страдания", – отмечается в документе.

Сотрудник КНБ просил 10 тысяч долларов у экс-банкира Ертаева за "особые условия" в тюрьме

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Департамента КНБ по Алматинской области Рабисултана Арысбаева за мошенничество в отношении экс-банкира Жомарта Ертаева, ныне отбывающего тюремный срок.

Сначала Арысбаев предлагал Ертаеву "покровительство" за 500 тыс. тенге. Он их получил. А позже потребовал 4,8 млн тенге (10 тыс. долларов) "для перевода в учреждение минимальной безопасности".

Суд признал Арысбаева виновным и приговорил к четырем с половиной годам заключения. Его также лишили специального звания "капитан национальной безопасности".

Банки Казахстана сделали заявление о новом виде мошенничества

Чтобы уберечь казахстанцев от возможных финансовых потерь, банки и мобильные операторы рассказали, как их могут обмануть:

1. Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена, и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер.

2. В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка.

3. Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства, и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами.

В совместном заявлении указано: "Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров".

У Берлускони диагностировали лейкемию

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию после того, как его поместили в больницу. 5 апреля 86-летний премьер-министр находился на интенсивном лечении в миланской больнице Сан-Раффаэле после того, как у него возникли проблемы с дыханием.

Сильвио Берлускони ушел с поста премьер-министра в 2011 году, когда Италия вплотную подошла к долговому кризису и столкнулась с несколькими скандалами, в первую очередь, вокруг его печально известных вечеринок.

Берлускони вернулся в Сенат после всеобщих выборов в сентябре 2022 года.

Владимиру Жириновскому открыли памятник

6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому. Сегодня исполнился год со дня его смерти.

На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика.

"Я буду защищать русских!" и его ответ на вопрос: что вы скажете, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".



Google заявил о создании нового суперкомпьютера

Компания Google опубликовала информацию о своем новом суперкомпьютере с искусственным интеллектом, заявив, что он мощнее, чем у главного конкурента Nvidia.

На недавнем собрании корпорации сотрудники компании выразили обеспокоенность по поводу отставания от конкурентов на рынке ИИ, несмотря на то, что Google работает над этими системами уже много лет. В Google надеется, что их новый продукт будет намного эффективнее, так как их система имеет более 4 000 TPU для обучения систем ИИ.