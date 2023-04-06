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Фон дер Ляйен: Си Цзиньпин поговорит с Зеленским

Поговорит с Зеленским Фото: fmprc.gov.cn
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпин захотел поговорить с Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Председатель Европейской комиссии заявила, что Си Цзиньпин выразил желание поговорить с Зеленским, когда "условия и время позволят", передает ТАСС.

Ранее США неоднократно призывали Си Цзиньпина провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским после визита в Москву, чтобы напрямую узнать мнение Киева о конфликте. Украина направляла запрос на проведение такой беседы. Однако до этого момента Пекин не объявлял о намерениях Си Цзиньпина провести такую беседу.

5 апреля посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не звонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что "очень занят".

Президент Украины, в свою очередь, отмечал, что в ходе потенциальной встречи с председателем КНР намерен попросить у него о помощи.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с рабочим визитом 20 марта 2023 года. В общей сложности он и Путин подписали 14 документов (они касаются двустороннего взаимодействия в области энергетики, АПК, промышленной кооперации, развития транспортно-логистических коридоров и т. д.).

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