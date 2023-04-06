В 2,5 раза больше увеличился приток иностранцев в Алматы

Количество иностранных туристов, прибывших в южную столицу за три месяца, достигло 21 тыс. 805 граждан. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такие данные озвучили в миграционной службе ДП Алматы.

При этом, для выявления нарушений миграционного законодательства и ликвидации каналов незаконной миграции на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия.

Так, с начала года к административной ответственности привлечено 6 тыс. 472 человека, из которых 1 тыс. 738 – граждане зарубежных стран.

"В административном порядке за пределы страны выдворено 248 иностранцев. В приемник - распределитель департамента полиции водворены 365 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность". Начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов

Вместе с тем, к административной ответственности привлечено 47 работодателей, нарушивших правил использования иностранной рабочей силы.



Кроме того, с начала года выявлено 11 каналов незаконной миграции.



Ранее стало известно, какие города Казахстана выбирают иностранные туристы.