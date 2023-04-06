Родители погибшего малыша в Жаналыке не верят в версию няни

В убийстве двухлетнего ребенка в Алматинской области подозревают няню. Ее родственники уверяют, малыша случайно задушила трехлетняя девочка. Однако мать и отец погибшего в это не верят, сообщает Zakon.kz.

Беременная женщина сама мать троих детей. Иногда соседи оставляли ей своего двухлетнего сына. 25 марта ребенка нашли задушенным. Отец говорит, на шее у сына обнаружил следы удушения, и трехлетняя девочка сделать этого не могла, передает КТК.

Мама погибшего недавно устроилась на фабрику по производству мороженого и нашла няню для своего двухлетнего сына по объявлению в общем чате соседей. Алтынай Кочерова оставляла у нее малыша даже на ночь и уходила на работу.

В то утро няня неожиданно позвонила и срочно позвала родителей.

"Мой сын лежал на одеяле без сознания. Он вообще не издавал звуков. Руки, ноги были холодные, губы синие. Когда я приехала и начала задавать вопросы, она ответила: "Алтынай, я не знаю, что произошло". После меня приехали врачи скорой помощи, но было уже поздно. Потом я упала в обморок. Вообще, она сама вышла на меня. Говорила, что ей нужны деньги и готова следить за моим малышом. Я заплатила ей 13 тысяч тенге за четыре дня". Алтынай Кочерова

Родственники подозреваемой уверяют, малыша случайно задушила трехлетняя дочь няни. Но где в тот момент была женщина, неясно. В эту версию родители погибшего мальчика не верят. Отец говорит, на шее у сына обнаружил следы удушения.



"Как трехлетняя девочка может задушить двухлетнего мальчика? Вот посмотрите на мое телосложение. Мой ребенок тоже не был худым. Я не верю ее матери. Меня мучает вопрос: кто убил моего сына? Или это смерть по неосторожности? Я видел на его шее следы удушения, от руки и еще три точки. Я сомневаюсь, что от рук маленькой девочки могут остаться такие следы. Она бы не смогла схватить его полностью за шею". Каржаубай Киымбаев

Начато расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Позже статью переквалифицировали на "Убийство малолетнего".



"Мы изучили. Полнота обеспечена. В связи с чем мы направили в Талгарский районный суд для рассмотрения по существу. На сегодняшний день данный материал с ходатайствами находится в Талгарском районном суде. Вчера орган уголовного преследования направил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде содержания под стражей". Старший прокурор Талгарского района Рашид Чотбаев

Подозреваемую арестовали на два месяца. Если вина няни будет доказана, за убийство малолетнего ребенка ей может грозить до 20 лет тюрьмы.

26 марта в Кызылординской области годовалый малыш погиб в отстойнике.