Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента заплатил неизвестный

За разбитое стекло заплатил неизвестный Фото: Instagram/shymkentzoo
4 апреля маленькая девочка разбила камнем вольер с обезьянами. Администрация зоопарка начала поиск ее и родителей. Возместил ущерб неизвестный спонсор, сообщает Zakon.kz.

Когда родители увидели, что натворил ребенок, то семья покинула заведение. Однако после того, как видео попало в интернет, пришли в зоопарк сами, передает КТК.

Неизвестно, как в руках у ребенка оказался камень, но обратить на себя внимание девочка пыталась именно булыжником. Один из слоев стеклянного вольера разбился.


Заплатить 350 тысяч за дорогое стекло решил неизвестный спонсор.

"Это стекло было поставлено два года назад, его привезли из-за границы. Сейчас священный месяц Рамадан, и нам сказали, что есть люди, которые станут для нас спонсорами. Они поставят стекло в течение двух-трех дней. Но я прошу помнить о правилах пребывания в зоопарке. Животные получают стресс от такого поведения людей, которые пытаются всеми способами обратить на себя внимание". Методист зоопарка города Шымкента Улжан Рустем

4 апреля пьяный акмолинец разбил урной два банкомата.

Читайте также

Авария в Балхаше устранена, но износ сетей водоснабжения в городе составляет 80%

"Розыгрыш квартир от МИИР РК" – мошенничество, предупреждают в министерстве

В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы

Константин Вноровский
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Низкая квалификация педагогов, школы, ученики
Депутат: Из-за низкой квалификации педагогов детям приходится посещать курсы и продленку
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Новый вид мошенничества: банки Казахстана сделали заявление
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления