За разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента заплатил неизвестный

4 апреля маленькая девочка разбила камнем вольер с обезьянами. Администрация зоопарка начала поиск ее и родителей. Возместил ущерб неизвестный спонсор, сообщает Zakon.kz.

Когда родители увидели, что натворил ребенок, то семья покинула заведение. Однако после того, как видео попало в интернет, пришли в зоопарк сами, передает КТК.

Неизвестно, как в руках у ребенка оказался камень, но обратить на себя внимание девочка пыталась именно булыжником. Один из слоев стеклянного вольера разбился.





Заплатить 350 тысяч за дорогое стекло решил неизвестный спонсор.

"Это стекло было поставлено два года назад, его привезли из-за границы. Сейчас священный месяц Рамадан, и нам сказали, что есть люди, которые станут для нас спонсорами. Они поставят стекло в течение двух-трех дней. Но я прошу помнить о правилах пребывания в зоопарке. Животные получают стресс от такого поведения людей, которые пытаются всеми способами обратить на себя внимание". Методист зоопарка города Шымкента Улжан Рустем

4 апреля пьяный акмолинец разбил урной два банкомата.