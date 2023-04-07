В Антарктиде рекордно сократилась площадь морского льда

Стало известно, что в Антарктиде зафиксирован самый низкий показатель площади морского льда за всю историю наблюдений, сообщает Zakon.kz

По информации Арктического и антарктического НИИ, согласно итогам летнего сезона (с декабря по февраль) его площадь составила около 1,8 миллиона кв. км. Обычно к февралю площадь льда в Антарктиде сокращается до 3 миллионов кв. км.

Как отмечают эксперты, в этом году погодные условия были теплее, чем обычно. В сочетании с сильными ветрами это и сформировало огромные области, свободные ото льда.

Ранее сообщалось, что наблюдения показали, что прежний исторический минимум площади льда был побит в феврале 2022 года. Но исследования этого года демонстрируют, что льды Антарктиды сократились еще на 93 тысячи кв. км.