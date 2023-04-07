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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Атырау

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пятницу в Атырау Фото: пресс-служба ДЧС Атырау
Синоптики сообщили, что 7 апреля в пятницу лишь в Атырау прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, передает Zakon.kz

Метеорологические условия в Атырау будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу на большей части Казахстана ожидаются осадки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как сообщали ранее из-за горения на побережье Каспия тростниковых зарослей в Атырау был зафиксирован высокий уровень содержания оксида углерода в воздухе.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова назвала задымление на Атырауском нефтезаводе и горение камыша в резервате "Ак Жайык" "внештатными ситуациями", создавшими критическую обстановку. 

Была установлена аварийная ситуация на АНПЗ и KPI. В этой связи по факту загрязнения воздуха в Атырау в отношении компаний начались внеплановые проверки, рассказали 6 апреля в Минэкологии.

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Елена Вебер
Атырау
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