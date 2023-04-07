В Шымкенте инвалидов и многодетных заселили в дом без света и газа

Жители Шымсити уставшие от невыносимых условий обратились в акимат за помощью, потому жить в арендном жилье уже невыносимо, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала КТК, девятиэтажку в районе Шымсити построили три года назад. А прошлой осенью сюда начали заезжать первые жители – это инвалиды, многодетные и неполные семьи. Квартиры они получили на правах аренды. Но, оказалось, жить здесь непросто: в новостройке не проведен газ, а вода и электричество пропадают едва ли не каждый день.

Выяснилось, застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов. И теперь ему предстоит все исправлять. Местных уже предупредили, что света не будет как минимум до конца месяца.

В акимате жителям этого дома сказали, что газ подключат, когда заселятся все пять многоэтажек. А вот электричество обещают в ближайшие дни, несмотря на проблемы с документами.

Власти пообещали, что в ближайшее время застройщик устранит все недочеты.

Ранее мы писали, что жители "Шымсити" боятся оставаться в своих новых квартирах из-за трещин на стенах.



