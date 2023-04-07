В Астане начали травить крыс и мышей
По информации городского акимата жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности.
Дератизация будет проходить в 3 тура (дезинфекторы будут заходить в каждый жилой массив по 3 раза). Планируется обработка более 28 тысяч жилых домов.
Домовладельцам следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах или на крышах домов.
На открытых территориях ядовитые приманки будут раскладываться в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 264 гектаров.
Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты "Бромадиолон" и "Бродефор", разрешенных к применению в Казахстане.
Чиновники говорят, что дератизация необходима для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
Ранее мы писали, как в Алматы борются с крысами и чем они опасны.