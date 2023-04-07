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В Астане начали травить крыс и мышей

В Астане начали травить крыс и мышей Фото: pixabay
В столичном акимате сообщили о начале весеннего тура по дератизации. В частном секторе и на открытых территориях, так как парки, водоемы и даже кладбища будет проходить обработка ядохимикатами, сообщает Zakon.kz

По информации городского акимата жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности.

Дератизация будет проходить в 3 тура (дезинфекторы будут заходить в каждый жилой массив по 3 раза). Планируется обработка более 28 тысяч жилых домов.

Домовладельцам следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах или на крышах домов.

На открытых территориях ядовитые приманки будут раскладываться в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 264 гектаров.

Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты "Бромадиолон" и "Бродефор", разрешенных к применению в Казахстане.

Чиновники говорят, что дератизация необходима для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Ранее мы писали, как в Алматы борются с крысами и чем они опасны.

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