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Как Трамп обозвал Байдена

Как Трамп обозвал Байдена Фото: скриншот с видео
Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу Джо Байдена безнадежным идиотом за уход американских войск из Афганистана в 2021 году, сообщает Zakon.kz

 В своей социальной сети Truth Social Трамп не постесняясь написал: "У придурков в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять "Трампа" в их сдаче Афганистана", – заявил политик.

Трамп также обвинил Байдена за призыв эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц. По его словам, именно действующий президент виноват в потере вооружений и техники сумму в 85 миллиардов долларов и их передаче их талибам, а также в гибели американских солдат.

"В этом виноват лишь Байден и никто другой!" — заключил Трамп.

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