Как Трамп обозвал Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу Джо Байдена безнадежным идиотом за уход американских войск из Афганистана в 2021 году, сообщает Zakon.kz

В своей социальной сети Truth Social Трамп не постесняясь написал: "У придурков в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять "Трампа" в их сдаче Афганистана", – заявил политик.

Трамп также обвинил Байдена за призыв эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц. По его словам, именно действующий президент виноват в потере вооружений и техники сумму в 85 миллиардов долларов и их передаче их талибам, а также в гибели американских солдат.

"В этом виноват лишь Байден и никто другой!" — заключил Трамп.