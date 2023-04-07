Главное к утру: срок экс-начальника областного ДКНБ, фейки и подробности о нападении школьника с топором в СКО

Экс-начальника ДКНБ Алматинской области приговорили к 6 годам заключения. В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы, фейки о поставке техники в РФ и розыгрыше квартир от МИИР. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Отголоски Кантара

Итак, шесть лет тюрьмы получил экс-глава ДКНБ по Алматинской области. "Судом установлено: К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента, покинуть административное здание, уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ", – сообщили в суде Жетысуской области.

Фейки

В Министерстве обороны Казахстана опровергли сообщение о "поставке военной техники" в РФ.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", – сообщили в ведомстве.

В МИИР РК сообщили и о другом фейке. Речь идет о розыгрыше квартир на конкурсной основе.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, информируют жителей о том, что министерством совместно с местным исполнительным органом проводится розыгрыш квартир на конкурсной основе Уверяют о наличии "финансовой задолженности" государственному органу, в случае ее погашения житель "получает квартиру" на конкурсной основе.

Еще один, можно сказать, фейк.

В ДП Алматы прокомментировали информацию, что их сотрудник сбил велосипедистку. Как выяснилось, на самом деле ДТП не было.

Турпоток

В миграционной службе ДП Алматы сообщили, что количество иностранных туристов, прибывших в южную столицу за три месяца, достигло 21 тыс. 805 граждан. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новые подробности

В прокуратуре Северо-Казахстанской области раскрыли подробности нападения девятиклассника на учеников в родной школе Петропавловска. Инцидент произошел в феврале. Тогда же в надзорном органе подтвердили, что подросток состоит на психиатрическом учете. Теперь выясняется, что мальчик ранее пытался покончить с собой.

А в Восточном Казахстане после ДТП из цистерны грузовика, упавшего в кювет, вылилась серная кислота.

ДТП произошло в результате столкновения с легковым автомобилем. Грузовик сильно пострадал, но жертв, к счастью, нет. Пострадал водитель легковушки. Скорая доставила его в больницу.

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В Китае все популярнее становятся свидания с персонажами из видеоигр.

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В России появится политическая нейросеть "Жириновский".

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Стало известно, с кем казахстанские футболисты встретятся в очередном отборе на Евро-2024. Сборная проведет игру в итальянской Парме. Матч пройдет 16 июня против сборной Сан-Марино.

Пожелаем нашим спортсменам удачи!