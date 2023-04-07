Что за 30 лет работы сделал "Тенгизшевройл" для жителей Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов поздравил ветеранов нефтегазовой отрасли, сотрудников и подрядчиков ТШО с 30-летием компании. С 1993 года ТШО направила свыше $2,7 млрд в соцпроекты и программы для жителей региона и сотрудников.

"Первое казахско-американское совместное предприятие "Тенгизшевройл", созданное в самом начале становления суверенитета Республики Казахстан, познакомило мировое сообщество с заметно развивающимся нефтяным потенциалом Казахстана. С 1993 года компания привлекла в нашу страну более 70 млрд долларов инвестиций и внесла в государственный бюджет более 160 млрд долларов. Компания не только добывала "черное золото", но и реализовывала различные проекты. Безусловно, производственное предприятие, работающее по лучшим мировым технологиям, внесло большой вклад в подготовку квалифицированных кадров. В четвертом десятилетии намечен масштабный план дальнейшего увеличения нефтегазового объема. В этот праздничный день, связанный с юбилеем компании, выражаю искреннюю благодарность коллективу ТОО "Тенгизшевройл" и желаю успехов в процветании нефтяной отрасли Казахстана". Серик Шапкенов

Фото: пресс-служба "Тенгизшевройл"

Инициативы ТШО направлены на раскрытие потенциала жителей и сообществ Атырауской области. Они расширяют возможности, обеспечивая доступность и совершенствуя системы здравоохранения, образования и экономического развития. Инвестирование осуществляется через две добровольные программы: социально-инфраструктурную "Игилик" и Программу социальных инвестиций (ПСИ).

Фото: пресс-служба "Тенгизшевройл"

"Игилик" стартовала в 1999 году. Изначально бюджет был $4 млн, а теперь ТШО ежегодно выделяет $25 млн. За 24 года в рамках программы освоено более $300 млн, выполнено свыше 100 проектов, создано 1000 рабочих мест для врачей, учителей и техперсонала. Реализованы национальная гимназия для одаренных детей с интернатом для детей из отдаленных районов, специализированная техническая гимназия, школы города и области, детские сады, больницы, физкультурно-оздоровительные центры, дома культуры, ретропарк на берегу реки Жайык, флагшток и т.д.

Более 10 лет ТШО поддерживает проекты неправительственных организаций в сфере здравоохранения, образования и соцпредпринимательства. С 2010 года в рамках финансирования реализовано более 100 соцпроектов. Только в 2022 году прямыми и косвенными бенефициарами 14 соцпроектов стали более 100 000 человек. В 2023 году бюджет программы составил $2,5 млн, благодаря чему удалось поддержать 21 проект. ТШО оказала содействие проектам по обучению языкам, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, привлечению волонтеров к экологическим проектам, поддержке учителей в освоении компьютерных технологий и другое.

Фото: пресс-служба "Тенгизшевройл"

"Общественный фонд "Жүректен жүрекке" реализует несколько мини-проектов при поддержке компании "Тенгизшевройл" в рамках Программы социальных инвестиций. Мы оказываем помощь и поддержку людям из социально уязвимых слоев населения, детям с ограниченными возможностями и развиваем корпоративное волонтерство. Благодаря поддержке "Тенгизшевройл" мы уже сумели осуществить несколько проектов, среди которых благотворительный магазин, где нуждающиеся могут взять вещи бесплатно, также посещаем дома престарелых, интернаты, где мы видимся и с особенными детьми. Дети сильно привязались к нашим волонтерам и с нетерпением ждут следующих визитов. Мы рады, что благодаря поддержке компании и ее сотрудников можем приносить пользу". Глава фонда Рысты Жексенбаева

Кроме плановых инвестиций, ТШО выделяет средства по запросам на неотложную помощь. В 2019 году компания финансировала покупку 50 пассажирских автобусов, оборудованных пандусами для людей с ограниченными возможностями, в городах Атырау и Кульсары, а во время пандемии выделила более $18 млн на борьбу с коронавирусом.

ТШО также инвестирует в образование сотрудников, оказывая финансовую помощь в получении магистерской и докторской степеней. С 2009 года этим воспользовались 219 сотрудников, 31 из них продолжают обучение. ТШО предоставляет возможности для карьерного роста, акселерации лидерских качеств и технических компетенций через контроль реализации целевых задач. Кроме того, компания проводит постоянный анализ и рассмотрение пула талантов.



