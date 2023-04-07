Разработаны правила направления в санатории лиц с инвалидностью
Согласно проекту, предоставление санаторно-курортного лечения осуществляется на основании индивидуальной программы абилитации и реабилитации (ИПАР), разработанной территориальным подразделением органов социальной защиты населения, с учетом медицинских противопоказаний.
Лица с инвалидностью или их законные представители предоставляют по месту жительства лица с инвалидностью заявление через:
- госкорпорацию "Правительство для граждан";
- отделы занятости местных исполнительных органов;
- веб-портал "электронного правительства";
- абонентское устройство сотовой связи (проактивная услуга) – в этом случае заявление не требуется.
Какие документы потребуются:
В Госкорпорации, горуправлениях и отделах занятости:
- документ, удостоверяющий его личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- доверенность от лица с инвалидностью, не требующая нотариального удостоверения, при обращении лица, получившего доверенность от лица с инвалидностью.
При подаче заявления на получение лицами с инвалидностью от трудового увечья или профессионального заболевания санаторно-курортного лечения дополнительно запрашиваются сведения:
- о несчастном случае на производстве, приведшем к инвалидности;
- о прекращении деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, по вине которого получено трудовое увечье или профессиональное заболевание.
Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства, об инвалидности, о разработанных мероприятиях ИПАР, содержащиеся в соответствующих государственных информационных системах, Госкорпорации, горуправления, отделы занятости, получают в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.
На веб-портал:
электронный запрос, удостоверенный ЭЦП заявителя.
Каков порядок предоставления санаторно-курортного лечения
Санаторно-курортное лечение предоставляется через портал или государственные закупки не более одного раза в календарный год на срок не более четырнадцати суток.
Расходы на проезд оплачиваются из средств лиц с инвалидностью. Оплата расходов проезда одного из законных представителей, сопровождающего ребенка с инвалидностью, производится за счет средств сопровождающего.
Порядок предоставления санаторно-курортного лечения через портал
После регистрации в AИС "Е-Собес" заявления на предоставление санаторно-курортного лечения данные ИПАР лица с инвалидностью в порядке очередности передаются из AИС "Е-Собес" на портал.
Если при этом в базе данных мобильных граждан зарегистрирован номер мобильного телефона лица с инвалидностью, то на этот номер направляется смс-уведомление о необходимости авторизации и выбора поставщика на портале. Выбрать поставщика услуг можно в течение двух месяцев с момента получения уведомления.
Для выбора поставщика лицо с инвалидностью либо его представитель должен пройти авторизацию на портале, а затем подписать при помощи ЭЦП публичный договор.
Далее на портале он оформляет и направляет поставщику заказ на предоставление санаторно-курортного лечения с одновременным подписанием заявления на возмещение поставщику гарантированной суммы.
Поставщик в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказа на портале рассматривает и направляет в "личный кабинет пользователя" уведомление о подтверждении наличия койко-места или уведомление об отказе в предоставлении санаторно-курортного лечения с указанием причины отказа.
Порядок предоставления санаторно-курортного лечения
в соответствии с законодательством о государственных
закупках
В случае отсутствия поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг обеспечение санаторно-курортного лечения производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках путем предоставления санаторно-курортной путевки.
Путевка выдается горуправлением, отделом занятости на руки заявителю, указанному в заявлении.
При невозможности использования путевки по уважительным причинам (смерть, болезнь и др.) она не позднее трех рабочих дней до даты заезда в санаторий возвращается в горуправление, отдел занятости и подлежит выдаче другому лицу в порядке очередности. При этом лицу с инвалидностью, вернувшему путевку, при наличии путевок предлагается заезд на другой период.
Противопоказаниями для обеспечения санаторно-курортным лечением являются:
- Все заболевания в острой стадии или в период обострения, осложненные острогнойными процессами или внелегочными осложнениями, а также требующие стационарного лечения.
- Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
- Все венерические заболевания в острой или заразной форме.
- Злокачественные новообразования.
- Все заболевания, при которых больные неспособны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию.
- Все формы наркомании и хронический алкоголизм.
- Психические, поведенческие расстройства (заболевания).
- Эпилепсия.
- Синкопальные состояния.
- Эхинококкоз любой локализации.
- Часто повторяющиеся или обильные кровотечения различного происхождения.
- Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии или нормальная беременность, начиная с 18 недели (на момент направления на санаторно-курортное лечение).
- Все формы туберкулеза в активной стадии (для курортов и санаториев нетуберкулезного профиля).
- Дистрофия 3 степени.
- Осложненные нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, недостаточность функции дыхания III степени и более.
- Различные гнойные (легочные) заболевания при значительной интоксикации.
- Заболевания в стадии декомпенсации, а именно, некорректируемые метаболические болезни (сахарный диабет, микседема, тиреотоксикоз и другие), функциональная недостаточность печени, поджелудочной железы III степени.
- Гнойные болезни кожи, заразные болезни кожи (чесотка, грибковые заболевания и другие).
- Анемия 2-3 степени.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 20 апреля 2023 года.