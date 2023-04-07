Разработаны правила направления в санатории лиц с инвалидностью

Министерство труда РК подготовило проект “Правил предоставления санаторно-курортного лечения лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью”, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, предоставление санаторно-курортного лечения осуществляется на основании индивидуальной программы абилитации и реабилитации (ИПАР), разработанной территориальным подразделением органов социальной защиты населения, с учетом медицинских противопоказаний.

Лица с инвалидностью или их законные представители предоставляют по месту жительства лица с инвалидностью заявление через:

госкорпорацию "Правительство для граждан"; отделы занятости местных исполнительных органов; веб-портал "электронного правительства"; абонентское устройство сотовой связи (проактивная услуга) – в этом случае заявление не требуется.

Какие документы потребуются:

В Госкорпорации, горуправлениях и отделах занятости:

документ, удостоверяющий его личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

доверенность от лица с инвалидностью, не требующая нотариального удостоверения, при обращении лица, получившего доверенность от лица с инвалидностью.

При подаче заявления на получение лицами с инвалидностью от трудового увечья или профессионального заболевания санаторно-курортного лечения дополнительно запрашиваются сведения:

о несчастном случае на производстве, приведшем к инвалидности;

о прекращении деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица, по вине которого получено трудовое увечье или профессиональное заболевание.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства, об инвалидности, о разработанных мероприятиях ИПАР, содержащиеся в соответствующих государственных информационных системах, Госкорпорации, горуправления, отделы занятости, получают в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП уполномоченных должностных лиц.

На веб-портал:

электронный запрос, удостоверенный ЭЦП заявителя.

Каков порядок предоставления санаторно-курортного лечения

Санаторно-курортное лечение предоставляется через портал или государственные закупки не более одного раза в календарный год на срок не более четырнадцати суток.

Расходы на проезд оплачиваются из средств лиц с инвалидностью. Оплата расходов проезда одного из законных представителей, сопровождающего ребенка с инвалидностью, производится за счет средств сопровождающего.

Порядок предоставления санаторно-курортного лечения через портал

После регистрации в AИС "Е-Собес" заявления на предоставление санаторно-курортного лечения данные ИПАР лица с инвалидностью в порядке очередности передаются из AИС "Е-Собес" на портал.

Если при этом в базе данных мобильных граждан зарегистрирован номер мобильного телефона лица с инвалидностью, то на этот номер направляется смс-уведомление о необходимости авторизации и выбора поставщика на портале. Выбрать поставщика услуг можно в течение двух месяцев с момента получения уведомления.

Для выбора поставщика лицо с инвалидностью либо его представитель должен пройти авторизацию на портале, а затем подписать при помощи ЭЦП публичный договор.

Далее на портале он оформляет и направляет поставщику заказ на предоставление санаторно-курортного лечения с одновременным подписанием заявления на возмещение поставщику гарантированной суммы.

Поставщик в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказа на портале рассматривает и направляет в "личный кабинет пользователя" уведомление о подтверждении наличия койко-места или уведомление об отказе в предоставлении санаторно-курортного лечения с указанием причины отказа.

Порядок предоставления санаторно-курортного лечения в соответствии с законодательством о государственных закупках

В случае отсутствия поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг обеспечение санаторно-курортного лечения производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках путем предоставления санаторно-курортной путевки.

Путевка выдается горуправлением, отделом занятости на руки заявителю, указанному в заявлении.

При невозможности использования путевки по уважительным причинам (смерть, болезнь и др.) она не позднее трех рабочих дней до даты заезда в санаторий возвращается в горуправление, отдел занятости и подлежит выдаче другому лицу в порядке очередности. При этом лицу с инвалидностью, вернувшему путевку, при наличии путевок предлагается заезд на другой период.

Противопоказаниями для обеспечения санаторно-курортным лечением являются:

Все заболевания в острой стадии или в период обострения, осложненные острогнойными процессами или внелегочными осложнениями, а также требующие стационарного лечения. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. Все венерические заболевания в острой или заразной форме. Злокачественные новообразования. Все заболевания, при которых больные неспособны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Все формы наркомании и хронический алкоголизм. Психические, поведенческие расстройства (заболевания). Эпилепсия. Синкопальные состояния. Эхинококкоз любой локализации. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения различного происхождения. Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии или нормальная беременность, начиная с 18 недели (на момент направления на санаторно-курортное лечение). Все формы туберкулеза в активной стадии (для курортов и санаториев нетуберкулезного профиля). Дистрофия 3 степени. Осложненные нарушения ритма сердца, сердечной недостаточности, недостаточность функции дыхания III степени и более. Различные гнойные (легочные) заболевания при значительной интоксикации. Заболевания в стадии декомпенсации, а именно, некорректируемые метаболические болезни (сахарный диабет, микседема, тиреотоксикоз и другие), функциональная недостаточность печени, поджелудочной железы III степени. Гнойные болезни кожи, заразные болезни кожи (чесотка, грибковые заболевания и другие). Анемия 2-3 степени.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 20 апреля 2023 года.